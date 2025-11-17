Porto Alegre tem bloqueios no trânsito e relatos de falta de energia após temporal

Um temporal causou estragos em Porto Alegre no fim da tarde e noite deste domingo (16). De acordo com a MetSul Meteorologia, a capital gaúcha chegou a registrar ventos com velocidades de 96 km/h. Há registros de árvores caídas, semáforos com falha e bloqueios no trânsito.

De acordo com informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), às 7h08min desta segunda haviam nove pontos com bloqueios totais no trânsito em vias da Capital e nove com bloqueio parcial devido à queda de árvores, galhos e fios de energia elétrica. Três semáforos operam no amarelo piscante e outros 13 estão com falhas no funcionamento.

Pontos com bloqueio total

1. Rua Dezessete de Junho x R. Baronesa do Gravataí – queda de galhos

2. Rua Senador Tarso Dutra, 861 – queda de árvore

3. Rua Primeiro de Janeiro, 150 – árvore cortada obstruindo a via

4. Rua Saicã, 230 – queda de árvore

5. Rua São Nicolau x R. Brino – queda de árvore

6. Rua Ganzo, 207 – queda de árvore

7. Rua Darcy Pereira Pozzi x Estrada do Chapéu do Sol – árvore caída bloqueando a via

8. Rua Alegrete, 149 – árvore caída sobre veículo (via totalmente bloqueada)

Pontos de bloqueio parcial

1. Travessa Jornal do Brasil x R. José Honorato dos Santos – queda de árvore 2. R. Dr. Nilo Peçanha, 1179 – queda de árvore 3. Av. Ipiranga x Av. Princesa Isabel – queda de árvore 4. R. João Caetano, 497 – queda de árvore 5. R. Eng. José Maria de Carvalho, 115 – queda de árvore 6. R. Santa Cecília, 1427 – galhos e fiação sobre veículo 7. R. Felizardo Furtado, 424 – queda de árvore 8. Estrada Costa Gama, 2592 – galho de grande porte caído 9. R. Celestino Bertoluci, 400 – poste inclinado para a via

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que as Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) Baltazar de Bem, Ipanema Garden e Jardim Isabel II também estão sem energia elétrica. O problema afeta o abastecimento dos bairros Vila Jardim, Aberta dos Morros, Ipanema e Jardim Isabel.

Falta de energia elétrica

Apesar de relatos de falta de energia elétrica pela Capital, a CEEE Equatorial não irá divulgar os números de clientes atingidos. De acordo com a concessionária, como o evento deste domingo não se trata de uma contingência, os números não são informados.