Frente fria se afasta do RS, mas segunda-feira ainda pode ter chuva em algumas regiões

massa de ar seco entra pelas regiões da Campanha e Sul do Estado. As informações são da MetSul Meteorologia. frente fria que avançou durante o domingo (16) causando temporais no Rio Grande do Sul segue o seu deslocamento em direção ao Paraná nesta segunda-feira (17). Gradativamente, uma. As informações são da MetSul Meteorologia.

A segunda-feira ainda vai apresentar nuvens carregadas em toda extensão da divisa com Santa Catarina, Litoral Norte e Grande Porto Alegre. Nestas áreas, apesar de aberturas de sol – que acontecem mais à tarde - não se descarta chuva passageira. Nas demais regiões, o dia começa mais nublado, mas gradativamente haverá aberturas de sol ao longo do dia.

Na Grande Porto Alegre, a semana começa com tempo instável ainda devido à frente fria que avançou pelo Estado durante o domingo. Assim, a chuva segue prevista, com períodos de melhoria ao longo da tarde quando até algumas aberturas de sol não se descartam. Na terça-feira (18), o tempo seguirá instável na Grande Porto Alegre com nuvens carregadas que irão passar pela região. Há condições de chuva em momentos do dia.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 23°C

Mínima: 12°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 21°C

Mínima: 19°C