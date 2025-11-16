Granizo e vento atingem interior do RS com chegada de frente fria

A frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul deve provocar temporais e rajadas de vento acima de 100 km/h. A previsão é de que o fenômeno alcance a Região Metropolitana de Porto Alegre no final da tarde deste domingo (16), conforme a MetSul Meteorologia.

Antes disso, entretanto, ao atravessar o Estado, vindo da Argentina e do Uruguai, já deixou marcas no Vale do Rio Pardo. Em Venâncio Aires, o granizo atingiu várias localidades e causou danos em lavouras de fumo. Na localidade de Linha Tangerinas, a área de 4,5 hectares da produtora Janice Eichelberger foi atingida por fortes ventos e pedras de gelo durante cerca de 10 minutos no início da noite de sábado. Foi o suficiente para causar um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil.

“A chuva atingiu várias localidades próximas, e as perdas com o fumo, que são a base da economia, certamente aconteceram em outras propriedades”, lamentou Janice, que conta com o seguro da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) para receber a restituição em cerca de 10 dias.

O meteorologista Luiz Fernando Nachtigal, da MetSul. observou a ocorrência de chuva, raios e vento no início da manhã em vários pontos da fronteira com o Uruguai e proximidades após a madrugada quente no Oeste e no Sul gaúcho. Até as 9h deste domingo, houve rajadas de vento entre o Oeste e a Campanha, de 75 km/h em Quaraí, 74 km/h em Aceguá e 71 km/h em Pedras Altas e Dom Pedrito.

Por todo o Estado, a manhã foi abafada, com temperaturas acima dos 30ºC em diversas cidades, inclusive no entorno da Capital, neste domingo. A instabilidade gera grande incidência de raios e promete promover uma virada no tempo ao anoitecer, havendo risco de temporais com chuva e vento, causando transtornos, conforme Estael Sias, da MetSul Meteorologia.

Ocorrências de tempo severo devem ser pontuais e localizadas, com chance de granizo isolado e rajadas de vento de 50 km/h a 80 km/h na maioria das cidades. Em alguns pontos, o vento pode atingir velocidade acima de 100 km/h.

O clima instável deve atingir também Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Estael sinaliza que a frente fria se afasta gradativamente do RS na segunda-feira. O dia começa ainda com chance de chuva, mas com tendência de aberturas de sol, sobretudo na Campanha e no Sul. A temperatura em Porto Alegre deve oscilar entre 15°C e 21°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já na terça-feira, um ar seco predomina, trazendo sol e nuvens em muitas cidades. Em Porto Alegre, mínima de 13°C e máxima de 25°C. A massa de ar segue subindo pelo País, e ainda haverá chance de chuva nas áreas mais próximas ao estado catarinense. Na quarta, a previsão é de sol e poucas nuvens, com frio ao amanhecer e temperatura agradável durante a tarde. A amplitude térmica ficará entre 15°C e 25°C.