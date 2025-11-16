Após tarde de calor, Porto Alegre tem chuva forte e ventos de quase 100 km/h

Atualizada às 17h55min
A tarde de temperaturas elevadas neste domingo (16) encerrou em Porto Alegre por volta das 17h, quando a Capital foi atingida por forte pancada de chuva acompanhada de rajadas de vento. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, os ventos atingiram 97,8 km/h no Clube dos Jangadeiros, na Zona Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alertas para o risco de temporais no Rio Grande do Sul devido ao avanço de uma frente fria.
Os visitantes da Feira do Livro na Praça da Alfândega precisaram procurar abrigo para se proteger da chuva. Na Zona Sul de Porto Alegre, os fortes ventos arrancaram uma placa de energia solar do alto de um prédio de 10 andares em um condomínio no bairro Camaquã. O equipamento caiu no pátio, e ninguém se feriu.
O céu escureceu na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre Tânia Meinerz/JC
Pela manhã, algumas cidades do Interior já haviam sido atingidas por granizo. Em Venâncio Aires, plantações de fumo foram destruídas pelas pedras de gelo.