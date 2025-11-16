Segundo dia do Enem é marcado por movimento intenso nos locais de prova

As provas da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram aplicadas neste domingo (16). Em Porto Alegre, o movimento foi intenso nos locais de realização dos exames. Em um dos principais locais das provas no Estado, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), os candidatos, muitos acompanhados dos pais, começaram a chegar por volta das 12h ao campus para a realização das 45 questões de múltipla escolha de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza - Química, Física e Biologia.

O fechamento dos portões às 13h fez com que os candidatos precisassem correr para chegar a tempo da aplicação das provas. No prédio 11, quando faltavam aproximadamente 10 minutos para o fechamento dos portões, os candidatos retardatários começaram a ser avisados sobre o tempo pelos monitores.

O fechamento dos portões fez com que candidatos precisassem correr para chegar a tempo TÂNIA MEINERZ/JC

Entre os candidatos, muito realizavam o Enem pela primeira vez. Foi o caso de Erika Vianna, 17 anos, que cursa Marketing digital no Senac. "Estou um pouco nervosa, mas vou tentar dar o melhor na resolução das questões do Enem", comentou a jovem que pretende no futuro cursar Letras. Já Carla Abelaire, 31 anos, que cursa Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), disse que estava tranquila para a realização das provas de Matemática e Ciências da Natureza.

O jovem Denner da Rocha, 17 anos, que estava na companhia da mãe Daisy Rocha, realizou pela primeira vez as provas do Enem. "Esse ano vai servir para conhecer a dinâmica das provas. Em 2026, vou entrar de cabeça", explicou. Luciano Riquez, 51 anos, realizava os testes porque está em busca da possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos gratuita.

Antes do começo do segundo dia de provas do Enem, Yasmin Weber, que participa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), auxiliava estudantes do Ensino Médio com a doação de um kit - mochila, canetas, biscoitos e água mineral. Segundo Yasmin, o projeto da "Teoria à Prática: apoiando alunos na jornada até o Ensino Superior" foi inscrito no Pibid. Aramis da Silva de Azambuja, 17 anos, disse que estava fazendo as provas para conhecer o Enem. Ele recebeu um kit de apoio do projeto.

Yasmin Weber, do projeto do Pibid, e Aramis da Silva de Azambuja que recebeu kit para realização das provas TÂNIA MEINERZ/JC

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio foram aplicadas em 1.805 municípios. No domingo passado (9), mais de 4,8 milhões de inscritos estavam confirmados na disputa. Deste total, 3,5 milhões (73%) participaram do primeiro dia de provas. Por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), excepcionalmente, os inscritos para fazer o exame em três municípios do Pará (Belém, Ananindeua e Marituba) prestarão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

As notas finais do Enem podem ser usadas para acesso a universidades públicas, em diversas modalidades; para concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas; para pleitear o crédito estudantil para o pagamento das mensalidades de faculdades privadas; para ingresso sem vestibular em faculdades; para estudar em Portugal e para certificação de conclusão do Ensino Médio ou declaração parcial de proficiência nessa etapa do ensino básico.