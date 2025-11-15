Maioria dos brasileiros pensa que meio ambiente pesará na eleição, diz pesquisa

Em meio aos debates na COP30 sobre as mudanças climáticas, a maioria dos brasileiros afirma que o meio ambiente será um tema central nas eleições de 2026. Pesquisa Ipsos-Ipec, encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade, mostra que 56% da população pensa que o enfrentamento ao colapso do clima terá um peso grande (34%) ou muito grande (22%) durante a corrida eleitoral do ano que vem.

A minoria atribui um peso pequeno (15%) ou muito pequeno (4%) à temática. Outros 22% afirmam que a questão ambiental não terá importância alguma, e 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. O levantamento revela ainda que as propostas dos candidatos sobre o tema serão decisivas na hora do voto.

Afinal, 67% dos entrevistados concordam que os projetos ambientais dos políticos vão influenciar a escolha do voto, enquanto 29% dizem que não haverá influência - 4% não responderam ou disseram não saber. Realizada entre 8 e 14 de outubro, a pesquisa "ICS: Mudanças Climáticas" entrevistou 2.480 pessoas de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em termos políticos, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas é uma discussão candente, que reverbera desde já no governo Lula, podendo ser lembrada nos debates de 2026. No mês passado, a Petrobras anunciou a autorização do Ibama para o início dos testes na região onde fica a Foz do Amazonas, a 175 km da costa amapaense.

O pedido chegou a ser negado mais de uma vez por técnicos. De fato, especialistas criticam a perfuração por abrir novas fronteiras para a exploração de combustíveis fósseis e pelo risco de vazamentos, o que prejudicaria a biodiversidade daquela região.

Na semana passada, Lula disse, em entrevista a jornalistas estrangeiros em Belém, que teria sido um líder falso se tivesse esperado o final da COP30 para anunciar o início da perfuração. "Temos autorização para fazer o teste. Se a gente encontrar o petróleo que se pensa que tem, vai ter que começar tudo outra vez para dar licença", afirmou.

Embora a sociedade pareça ter assimilado a importância do meio ambiente, a conclusão da pesquisa "ICS: Mudanças Climáticas" é paradoxal, porque expõe a combinação entre elevado nível de consciência das pessoas sobre o problema e a falta de iniciativa prática dessas mesmas pessoas para resolvê-lo.

Se 89% dos entrevistados veem as mudanças climáticas como uma ameaça ao país, 43% dizem não ter alterado nenhum hábito, no decorrer dos últimos 12 anos, para a preservação ambiental. Do mesmo modo, o levantamento indicou ser grande o desconhecimento sobre a COP30, cúpula que define as metas e as contribuições de cada país para desacelerar a tragédia do meio ambiente.

Segundo o levantamento, 66% da população não tinha conhecimento de que a COP iria ocorrer enquanto 34% estava ciente da realização do evento.