Feriado começa com calor no RS, mas domingo terá temporais e ventos de até 100 km/h

A manhã deste sábado (15), feriado da Proclamação da República, começou ensolarada e com temperatura amena em Porto Alegre, que registrou 24°C nas primeiras horas do dia. A condição de tempo firme deve predominar ao longo do sábado em praticamente todo o Rio Grande do Sul, embora o aumento da nebulosidade já indique a aproximação de mudanças importantes no clima.

De acordo com a MetSul Meteorologia, as máximas sobem rapidamente e podem chegar a 33°C na Capital e a valores entre 32°C e 35°C em grande parte do Estado, com sensação de calor ainda mais intensa durante a tarde. Na Serra, os termômetros variam de 25°C em São José dos Ausentes a 31°C em Caxias do Sul, enquanto regiões Central, Oeste e Sul também enfrentam forte aquecimento, com marcas próximas de 34°C.

Apesar do predomínio de sol, nuvens ganham espaço ao longo do dia e áreas de instabilidade podem se formar entre o fim da tarde e a noite, especialmente do Centro ao Noroeste do Estado, favorecendo pancadas de chuva isoladas.

O cenário, contudo, muda de forma significativa no domingo, quando uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul entre a madrugada e a manhã, trazendo chuva, vento forte e risco de temporais em diversas regiões, inclusive na Grande Porto Alegre.

Uma nova frente fria associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata está prevista para chegar ao Estado no início do domingo (16). O sistema será intenso para a época do ano e deve provocar forte instabilidade também em seu deslocamento em direção aos estados do Centro-Oeste e Sudeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, que é o mais grave da escala, para grande perigo de tempestade entre 9h de domingo e 3h de segunda-feira.

O aviso abrange 312 municípios das regiões Campanha, Central, Norte, Noroeste, Missões e Fronteira Oeste, com possibilidade de granizo, acumulados de até 100 milímetros em 24 horas e rajadas superiores a 100 km/h.

Também foi publicado um aviso de grande perigo para áreas do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina devido ao avanço do mesmo sistema frontal. Um alerta laranja, válido para todo o estado desde a madrugada deste sábado até a manhã de segunda-feira, reforça o risco de tempestades intensas.

Segundo a MetSul, o domingo deve ser marcado por instabilidade generalizada. A chuva e os temporais começam pelo Oeste e Sul e avançam para as demais áreas ao longo do dia. Mesmo com sol e calor ainda presentes em algumas regiões pela manhã, a virada tende a ocorrer entre a tarde e a noite, com risco de chuva forte de curta duração e vendavais na Grande Porto Alegre.

A previsão inclui possibilidade de queda de granizo e rajadas próximas ou acima de 100 km/h, capazes de causar danos e interrupções no fornecimento de energia. O Inmet alerta ainda para o potencial de fenômenos severos localizados, como tornados, especialmente no Sul e Oeste do Rio Grande do Sul, Oeste do Paraná, Santa Catarina e Sul do Mato Grosso do Sul. Como o sistema frontal deve avançar rapidamente, podem se formar linhas de instabilidade que antecedem a frente fria por longas distâncias.

A instabilidade também atingirá países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai, acompanhando o deslocamento da frente fria. Na segunda-feira, o sistema continua influenciando o Norte gaúcho e avança para áreas do Centro-Oeste e Sudeste do país.

Meteorologistas recomendam que a população acompanhe os avisos oficiais e redobre a atenção diante da rápida mudança prevista para o domingo, considerado o período de maior risco no Rio Grande do Sul. O Inmet reforça que, devido à complexidade dos sistemas meteorológicos, as condições podem mudar de forma repentina, sendo essencial a consulta frequente às atualizações disponíveis no site oficial do órgão.