Faltou ao primeiro dia do Enem 2025? Veja se pode fazer o 2º dia de provas

O segundo dia de provas do Enem 2025 será neste domingo (16). Entre os candidatos, uma das dúvidas existentes é se quem faltou ao primeiro dia de provas pode voltar a fazer o segundo dia.

No primeiro dia de aplicação, no último dia 9, mais de 3,5 milhões de candidatos concluíram a prova. A taxa de candidatos que não compareceram ficou em 27%, nível estável em comparação com o percentual registrado em 2024 (26,6%).

De acordo com o Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pelo exame, candidatos que faltaram ao primeiro dia estão autorizados a participar normalmente do segundo dia. No entanto, salvo em duas situações, quem faltou não tem direito a reaplicação do exame.

Nesses casos, o participante será considerado ausente no primeiro dia, e as notas do obtidas no segundo dia aparecerão no boletim de desempenho individual apenas como forma de autoavaliação, sem validade para seleção em programa de acesso ao ensino superior.

Com a nota do Enem, os participantes podem utilizar os pontos obtidos para concorrer a vagas em universidades públicas, via Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Além de bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

O Inep também ressalta que candidatos isentos da taxa de inscrição devem comparecer ao segundo dia de provas para não perder o benefício na próxima edição do exame.

QUEM PODE SOLICITAR A REAPLICAÇÃO?

De acordo com o edital do Enem, podem solicitar fazer a prova em outro dia quem for afetado por problemas logísticos durante o exame ou for acometido por uma das seguintes doenças na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de aplicação:

- Tuberculose;

- Coqueluche;

- Difteria;

- Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

- Doença meningocócica e outras meningites;

- Varíola;

- Varíola dos macacos (monkeypox);

- Influenza A e B;

- Poliomielite por poliovírus selvagem;

- Sarampo;

- Rubéola;

- Varicela (catapora);

- Covid-19;

O Inep esclarece ainda que, caso o candidato receba alta médica a tempo, pode comparecer ao segundo dia e solicitar a reaplicação apenas da prova que perdeu no primeiro dia.

Já em relação a problemas logísticos, são consideradas as ocorrências de desastres naturais, falta de energia elétrica no local de prova (quanda afeta a visibilidade) ou erro de execução de procedimento que cause prejuízo ao candidato.

É por essa razão que candidatos do Paraná que foram afetados pelo ciclone terão direito a solicitar a reaplicação do exame.

Os participantes que se enquadram nos critérios estabelecidos devem fazer o pedido na próxima semana, de 17 a 21 de novembro, e as provas serão em 16 e 17 de dezembro.

CALENDÁRIO DO ENEM 2025

- Aplicação do segundo dia de provas: 16 de novembro;

- Divulgação do gabarito do segundo dia de provas: após o dia 17 de novembro;

- Solicitação para a reaplicação do exame: 17 a 21 de novembro;

- Aplicação do exame para as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (no Pará): 30 de novembro e 7 de dezembro;

- Data de reaplicação do Enem 2025: 16 e 17 de dezembro.