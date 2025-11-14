RS deve ter sábado de calor e chegada da chuva no domingo

O final de semana deve ser de muito calor no Rio Grande do Sul, conforme previsão da MetSul Meteorologia. As temperaturas neste sábado devem variar entre 32ºC a 35ºC na maioria das regiões gaúchas, inclusive no Sul do Estado.

Junto com o fim do sábado, chegam áreas de instabilidade, com chance de chuva e temporais muito isolados. No RS, o risco é maior do Centro para o Noroeste. De acordo com a MetSul, o momento de maior perigo vai se dar entre o domingo e a segunda-feira. "O dia de maior risco de tempo severo no Rio Grande do Sul é o domingo, que vai começar com sol e calor na maioria das regiões e terá a mudança do tempo da tarde para a noite na maioria das cidades. Modelos estimam a virada do tempo em Porto Alegre entre 15h e 18h do domingo com risco de chuva forte de curta duração e rajadas de vento forte", diz a empresa em nota.

Boletim Integrado Agrometeorológico 46/2025 produzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A previsão é reforçada pel

Confira abaixo a previsão para os próximos dias:



Sexta-feira (14/11): na metade Sul o sol e a nebulosidade esparsa devem prevalecer. Já na metade Norte, pode ocorrer pancada de chuva fraca a moderada.

Sábado (15/11): o tempo deve mudar com ventos vindos do Norte que deixam o ar mais úmido e quente, aumentando a nebulosidade. Durante a tarde e a noite, devem ocorrer chuvas e tempestades isoladas no Oeste, Centro e Norte.

Domingo (16/11): o avanço de uma frente fria deve formar áreas de instabilidade e espalhar chuva por todo o Estado, gerando potencial para tempestades em todas as regiões.

Segunda-feira (17/11): o avanço de um sistema de alta pressão deve estabelecer a atmosfera a partir da Fronteira Oeste, garantindo sol, nuvens esparsas e temperaturas amenas.

Terça-feira (18/11): a alta pressão deve manter o tempo firme, com predomínio de sol e condições estáveis em todo o Estado.

Quarta-feira (19/11): as temperaturas se elevam em todas as regiões e, com maior conteúdo de umidade no ar, a nebulosidade pode se intensificar durante o dia.