Vento de quase 100 km/h derruba árvores e causa estragos no Rio Grande do Sul

Vendavais com rajadas de vento até quase 100 k/h atingiram cidades do Noroeste e o Norte do Rio Grande do Sul na tarde desta sexta-feira como consequência da formação de um ciclone sobre o Rio Grande do Sul. Forte temporal nesta tarde derrubou árvores em Passo Fundo

O temporal em Passo Fundo de chuva e vento foi de forte intensidade no meio da tarde com transtornos e danos na cidade. Houve quedas de árvores e galhos em diferentes bairros. A ventania derrubou árvore na Avenida Brasil e em pontos da Avenida Rio Grande e da Rua Parobé, onde o tráfego chegou a ser bloqueado, conforme a Rádio Uirapuru. Equipes municipais atuaram rapidamente na remoção dos obstáculos.

Na Rua das Chácaras, o transbordamento de um arroio chegou a cobrir parcialmente uma ponte. Parte de uma árvore caiu sobre a rede elétrica e causou falta de energia na região da Vila Fátima, além de bloquear o acesso próximo à Unidade Básica de Saúde Adirbal Corralo. Na Avenida Vera Cruz, um edifício teve várias janelas quebradas pela força do vento durante o temporal no 13º andar, mas moradores não relataram ferimentos.

De acordo com a Defesa Civil do RS, na madrugada e manhã de sábado (8), a atuação de ciclone extratropical sobre o oceano seguirá favorecendo chuva moderada a pontualmente forte em áreas da Costa Doce, no Litoral Norte e Médio e na RMPOA, com acumulados variando entre 30 e 60 mm/dia. As rajadas de vento ainda persistem, variando entre 50 e 85 km/h, podendo chegar aos 100 km/h entre o Litoral Médio e Norte, Costa Doce, RMPOA, Nordeste e parte do Sul, especialmente na madrugada e manhã.

Boletim da Defesa Civil divulgado às 19h lista as cidades atingidas até o momento:

- Anta Gorda: passagem que dá acesso a localidade submersa

- Bom Retiro do Sul: queda de árvore sobre RST 128, interditada parcialmente

- Cidreira: destelhamento parcial de ginásio

- Frederico Westphalen: destelhamento de um pavilhão industrial e um depósito de madeireira

- Porto Mauá: destelhamento parcial de um galpão na área rural

- Relvado: rompimento da rede elétrica

- Três Passos: destelhamento de uma residência