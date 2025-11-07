Condições climáticas encerram atividades da Feira do Livro nesta sexta-feira

A Câmara Rio-Grandense do Livro informou, por meio de nota em uma rede social, que, em razão das condições climáticas, as atividades da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre serão encerradas às 17h nesta sexta-feira (7). Durante a manhã, a programação - que incluiu vitrines de lançamentos, estandes de autógrafos e oficinas gratuitas disponíveis ao público - ocorreu normalmente.
No entanto, a programação de sábado (8) está mantida e ocorrerá normalmente, das 10h às 20h. Qualquer nova atualização será divulgada pelos canais oficiais da Feira do Livro.
No último comunicado, referente à manhã de sexta, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para condições de risco alto no Estado, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Além das rajadas de vento, podendo chegar a até 100km/h, o ciclone extratropical favorece a formação de tempestades severas, raios, granizo e acúmulo de chuva.