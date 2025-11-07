Condições climáticas encerram atividades da Feira do Livro nesta sexta-feira

No entanto, a programação de sábado (8) está mantida e ocorrerá normalmente, das 10h às 20h. Qualquer nova atualização será divulgada pelos canais oficiais da Feira do Livro.

No último comunicado, referente à manhã de sexta, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para condições de risco alto no Estado, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Além das rajadas de vento, podendo chegar a até 100km/h , o ciclone extratropical favorece a formação de tempestades severas, raios, granizo e acúmulo de chuva.