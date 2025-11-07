Feira do Livro mantém programação normal, apesar de ciclone extratropical

Com a aproximação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, a partir desta sexta-feira (7), a Câmara Rio-Grandense do Livro decidiu manter a programação prevista para a Feira do Livro, apesar das condições climáticas adversas. Em nota, a Câmara informa que, desde que o alerta de ciclone foi emitido, está em contato permanente com a Defesa Civil e acompanhando a atualização dos alertas climáticos.

Além disso, para reforçar as medidas de segurança de forma preventiva, a entidade destaca que todas as estacas das estruturas metálicas das bancas já foram conferidas e reforçadas. As calhas em formato de meia-água também foram limpas para evitar o acúmulo de chuva. Segundo a Câmara, qualquer alteração do processo será comunicada pelos canais oficiais da Feira.

No último comunicado, referente à manhã de sexta, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para condições de risco alto no Estado, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Além das rajadas de vento, podendo chegar a até 100km/h, o ciclone extratropical favorece a formação de tempestades severas, raios, granizo e acúmulo de chuva.