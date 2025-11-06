Ciclone deve trazer tempestades e ventos fortes ao Rio Grande do Sul

Após uma semana com sol e calor no Rio Grande do Sul, a previsão do tempo indica uma mudança brusca em todo o Estado, podendo causar danos estruturais, cortes de energia e transtornos à população. De acordo com a MetSul Meteorologia, serão duas etapas neste evento climático. A primeira ocorrendo durante a madrugada desta sexta-feira no Oeste e Noroeste do RS, com fortes tempestades que podem se espalhar na direção Central e Leste, incluindo Porto Alegre, Serra e Litoral.

Os acumulados podem variar entre 60 mm e 100mm/dia, pontualmente ultrapassando os 150 mm na Região Central. Este evento ocorre num período de seis a doze horas, entre a madrugada e o início da tarde desta sexta. Nas demais regiões, os volumes variam entre 10 mm/dia e 80 mm/dia.

A segunda etapa ocorre na virada de sexta para sábado, quando ventos fortes, influenciados pelo ciclone no Oceano, podem gerar rajadas de 80 a 100 km/h em partes do Litoral Norte, Norte da Lagoa dos Patos e arredores e na Região Metropolitana da Capital. Os volumes de chuva devem ser inferiores ao de sexta na maioria dos locais.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta laranja para chuva intensa com vigência entre as 6h desta sexta e o meio-dia do sábado. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) e da Catavento Meteorologia e Meio ambiente, estão previstos acumulados de chuva de 70 mm, sendo 60 destes concentrados nesta sexta. A chuva pode vir acompanhada de descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas de vento que podem superar 80 km/h, com possibilidade de picos de até 100 km/h em alguns pontos.

A tenente Sabrina Ribas, coordenadora de comunicação social da Defesa Civil do RS, indica que a população fique em abrigos durante este fenômeno climático. "É recomendado que não se saia de casa durante a chuva, granizo ou ventos fortes. Caso esteja fora, evite estar próximo de placas , postes e árvores. Além disso, evite atravessar áreas inundadas, por serem perigosas e poderem ocasionar óbitos", ressalta a tenente.

Em casos de emergência, acionar a Brigada Militar pelo 190 ou Corpo de Bombeiros 193. Para danos sofridos em residências, procurar a Defesa Civil para prestar atendimento. A tendência é que no domingo, uma área de alta pressão favoreça o retorno do tempo estável, com presença de sol e variação de nebulosidade.