Colóquio Plurais reúne na UniRitter intelectuais e ativistas para discussão de temas antirracistas

O ecossistema de ensino Ânima realiza em 13 e 14 de novembro a 5ª edição do Colóquio Plurais com debates online e atividades presenciais no campus Zona Sul da UniRitter (Rua Orfanotrófio, 555, Porto Alegre). O tema deste ano é “Pluralidade em Movimento: Educação e Inclusão na Sociedade Contemporânea – Caminhos para a Justiça Social”. O objetivo do evento é discutir os desafios e as potencialidades da construção de uma educação inclusiva, antirracista e comprometida com a equidade social.
O evento é gratuito e reúne pesquisadores, professores e estudantes para promover reflexões e trocas de experiências por meio da apresentação de trabalhos acadêmicos, mesas-redondas e conferências. O Colóquio Plurais incentiva práticas que contribuam para o desenvolvimento científico, social e sustentável.
A abertura do evento, em 13 de novembro, a partir das 19h, contará com a conferência “Políticas e práticas inclusivas”, com a participação da deputada estadual, Bruna Rodrigues, e do auditor do trabalho, Rafael Giguer. A mesa será mediada pela professora Dra. Anna Léa Barreto e a estudante Clarissa Oliveira. Ainda na abertura do evento, estudantes da Fadergs apresentarão a peça teatral “O silêncio dos afetos”.
Em 14 de novembro, a partir das 9h, estão previstos debates com abordagens relacionadas à diversidade e interseccionalidades, empoderamento e vozes marginalizadas, inclusão e acessibilidade de PCDs no mercado de trabalho, saúde da população negra e políticas de acesso e mudanças climáticas e desafios plurais. Estão programadas ainda sessões com especialistas sobre diversidade de gênero e sexualidade nas instituições de ensino, desigualdade racial e educação, caminhos para a equidade e impactos das políticas públicas na promoção da diversidade e pluralidade.
O evento se encerra com a exposição de livros do Coletivo de escritores negros de Porto Alegre e uma conferência com casos de sucesso e projetos inovadores para a inclusão de pessoas com deficiência. Os interessados em participar das atividades, conhecer a programação completa e enviar seus trabalhos devem acessar o site coloquioplurais.com.br.
