Seminário de arquitetura e urbanismo da Uniritter terá debates sobre planejamento em cidades gaúchas

Com o tema "Planejamento Urbano e os Desafios para Sustentabilidade", a Uniritter promove o 2º Seminário Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da universidade. O evento acontece na próxima quinta-feira, 23 de outubro, no Campus da Zona Sul de Porto Alegre.

Na parte da manhã serão abordados os Planos Diretores de nove municípios do Vale do Taquari e o Plano das Ilhas de Porto Alegre. À tarde o tema será a Capital, com debates sobre os Planos Setoriais de Drenagem, Arborização, Redução de Riscos, Habitação de Interesse Social e Mobilidade Urbana, relacionando os assuntos com a proposta de um novo do Plano Diretor que tramita na Câmara Municipal.

O painel contará com a presença do arquiteto e urbanista Tiago Holzmann, que falará sobre Planejamento Urbano e os Desafios para a Sustentabilidade. A mediação será de Bruna Suptitz, da coluna pensar a cidade. No período da noite, o palco será de debate sobre o planejamento urbano integrado.