Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 21 de Outubro de 2025 às 13:54

Seminário de arquitetura e urbanismo da Uniritter terá debates sobre planejamento em cidades gaúchas

Evento acontece no dia 23 de outubro, no Campus da Zona Sul

Com o tema "Planejamento Urbano e os Desafios para Sustentabilidade", a Uniritter promove o 2º Seminário Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da universidade. O evento acontece na próxima quinta-feira, 23 de outubro, no Campus da Zona Sul de Porto Alegre.
Na parte da manhã serão abordados os Planos Diretores de nove municípios do Vale do Taquari e o Plano das Ilhas de Porto Alegre. À tarde o tema será a Capital, com debates sobre os Planos Setoriais de Drenagem, Arborização, Redução de Riscos, Habitação de Interesse Social e Mobilidade Urbana, relacionando os assuntos com a proposta de um novo do Plano Diretor que tramita na Câmara Municipal.
No período da noite, o palco será de debate sobre o planejamento urbano integrado. O painel contará com a presença do arquiteto e urbanista Tiago Holzmann, que falará sobre Planejamento Urbano e os Desafios para a Sustentabilidade. A mediação será de Bruna Suptitz, da coluna pensar a cidade.
A inscrição é gratuita e aberta ao público e pode ser realizada clicando aqui.

