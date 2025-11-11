Aldeia COP atinge a ocupação de mais de 2.000 indígenas

A ocupação na Aldeia COP superou a faixa de 2.000 indígenas nesta terça-feira (11) e se tornou a maior participação dos povos originários em uma conferência sobre mudanças climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas).

O alojamento foi instalado na Escola de Aplicação da UFPA (Universidade Federal do Pará) para receber delegações indígenas do Brasil e de outros países e fica a cerca de 5,7 km do Parque da Cidade, sede da COP30, em Belém.

A expectativa é atingir a ocupação total de 3.000 até o fim da programação, prevista de encerrar no dia 21. Os indígenas ocupam as salas e o ginásio da escola com camas e barracas. Caso o número supere o limite, o Ministério dos Povos Indígenas informou que buscará outras alternativas.

A Aldeia COP receberá programações voltadas para o alinhamento de demandas para soluções climáticas de cada povo. Uma parte do espaço é aberta ao público. No local, os indígenas realizam seus rituais tradicionais e vendem artesanatos.