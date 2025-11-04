Príncipe William marca presença no Rio de Janeiro antes da COP-30

Em sua primeira visita oficial ao Brasil, onde representará seu pai, rei Charles III, na COP-30, príncipe William tem aproveitado sua estadia no Rio antes de rumar a Belém, no Pará. Antes da visita por Copacabana, a agenda de William no Brasil se iniciou com a ida ao Pão de Açúcar, acompanhado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). O herdeiro do trono recebeu das mãos do político a chave da cidade, sob um intenso sol na capital fluminense. A ida do príncipe pegou de surpresa turistas na cidade.

"Foi uma honra receber as chaves da cidade no icônico Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, antes de alguns dias empolgantes com o Earthshot Prize e o Programa United for Wildlife. Obrigado pela calorosa recepção, Prefeito", afirmou William, por meio de suas redes sociais.

O Prêmio Earthshot, considerado o "Oscar da sustentabilidade", será entregue na quarta-feira (5), em uma cerimônia no Museu do Amanhã, na Zona Portuária. Além de William, a premiação deve contar com a presença de artistas como Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes e Seu Jorge. O Earthshot Prize premia cinco projetos que abordam ameaças ao meio ambiente com 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões na cotação atual).

Nesta segunda-feira, o príncipe do País de Gales visitou o Maracanã, ao lado de Cafu, pentacampeão mundial, e de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. Ele marcou um gol em partida simbólica com crianças da ONG Onda Solidária.

Ao longo da sua passagem pelo Rio de Janeiro, William também planeja reunir-se com comunidades locais e visitar pontos emblemáticos da cidade, de acordo com o Palácio de Kensington. William seguirá para Belém ainda nesta semana, onde participará de reuniões bilaterais durante a COP-30.

Ainda na segunda-feira, o herdeiro direto do trono britânico 'se jogou' nas areias de Copacabana em partida de vôlei de praia com Carol Solberg. William dispensou quaisquer protocolos e ficou sem tênis nas areias de Copacabana. Sob olhares de centenas de crianças de projetos sociais, fotógrafos e curiosos no calçadão, o membro da família real britânica se mostrou à vontade no Rio.

Multicampeã do vôlei de praia brasileiro, Carol lidera o Instituto Levante, que tem a missão de transformar a vida de jovens em vulnerabilidade social por meio do esporte. "Não é todo dia que a gente joga com um príncipe", escreveu Carol, em suas redes sociais. "Foi super simpático com todos e ainda jogou uma partida com a galera do Levante." William se divertiu durante o jogo e saiu vitorioso.

A vinda do príncipe ao Rio de Janeiro ocorre menos de uma semana depois da maior operação policial do Estado, que deixou 121 mortos - entre eles, quatro policiais - nos complexos do Alemão e da Penha.

A monarquia britânica também enfrenta um momento delicado, com a retirada do título de "príncipe" e de todas as honrarias do príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, devido à sua ligação polêmica com o financista Jeffrey Epstein e à acusação de abuso sexual feita por Virginia Giuffre contra ele.