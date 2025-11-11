Cerca de 40% dos imóveis de Rio Bonito do Iguaçu precisarão ser totalmente reconstruídos

Cerca de 40% dos imóveis de Rio Bonito do Iguaçu que foram atingidos de algum modo pelo tornado precisarão ser totalmente reconstruídos, aponta relatório preliminar em produção por técnicos do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

Os outros imóveis atingidos, 60%, ainda teriam condições de passar apenas por reformas, sem necessidade de demolição. O governo paranaense acredita que ainda não é possível saber o impacto financeiro do estrago. A Defesa Civil estadual estima que ao menos 80% da cidade, que tem quase 14 mil habitantes, tenha sofrido danos após a passagem do tornado.

Com base em números da Defesa Civil do Paraná, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) estimou na segunda-feira (10) que os prejuízos já passariam de R$ 114,5 milhões.

O Paraná confirmou nesta terça-feira (11) mais uma morte provocada pela passagem de tornados pela Região Sul do País na última sexta-feira. Com isso, o total de óbitos chegou a oito, sendo sete no Estado e um no Rio Grande do Sul. A vítima mais recente é um idoso de 70 anos, morador de Rio Bonito do Iguaçu, que morreu na manhã de sábado, vítima de uma insuficiência cardíaca aguda, informou a Secretaria de Saúde do Paraná.

José Eronides de Almeida não chegou a ser encaminhado para o sistema de saúde regulado pelo Estado. Segundo a secretaria, a morte foi informada pelo município e enquadrada como "estresse pós-trauma no contexto do tornado".

Das mortes no Paraná, seis foram em Rio Bonito do Iguaçu, a cidade mais atingida, e outra em Guarapuava. O balanço da pasta mostra também que 20 pessoas ainda estão internadas em decorrência do desastre. No total, foram realizados 835 atendimentos. O estado de saúde dos feridos não foi informado.