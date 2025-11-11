Governo do PR diz que pagará auxílio temporário de R$ 1.000 a famílias afetadas por tornado

O governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (11) que planeja pagar um auxílio temporário a moradores de Rio Bonito do Iguaçu, cidade do centro-sul do estado devastada por um tornado na sexta-feira (7).

O fenômeno destruiu ao menos 80% das casas e dos estabelecimentos comerciais da cidade, que tem quase 14 mil habitantes.

O valor seria de R$ 1.000, por até seis meses, a famílias com renda de até três salários mínimos e que tenham perdido total ou parcialmente a moradia.

Segundo o governador Ratinho Junior (PSD), a ideia é que os repasses sejam feitos no âmbito de um programa que ainda vai ser criado, voltado a pessoas atingidas por desastres naturais em todo o estado.

O novo programa será coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família, com base nos cadastros da Defesa Civil estadual.

Até a tarde desta segunda-feira (10), 1.337 famílias em situação de vulnerabilidade social já estavam cadastradas.

De acordo com dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), Rio Bonito do Iguaçu está entre os 16 municípios do Paraná com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais baixos, conforme levantamento de 2010.

Com um IDH de 0,629, Rio Bonito do Iguaçu ocupa a posição 384 no ranking com todos os 399 municípios do Paraná. A cidade na pior colocação é Doutor Ulysses, na região metropolitana de Curitiba, com 0,546. A primeira é a capital, Curitiba, com 0,823. O IDH mede a saúde, a educação e o padrão de vida geral de um local.

Além do auxílio mensal, o governo estadual planeja repassar dinheiro para compra de material de construção. Os valores poderiam chegar até R$ 50 mil por família em situação de vulnerabilidade social, mas os critérios exatos ainda não foram definidos.

No Paraná, as tempestades severas atingiram quase todo o centro-sul do estado na sexta.

Assentamentos e acampamentos ligados ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), fortemente presentes na região, também sofreram danos, em casas e plantações.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), foram registrados três tornados por volta das 18h de sexta, em Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.

Em Rio Bonito, onde seis pessoas morreram, os ventos chegaram a 330 km/h. Na zona rural de Guarapuava, um homem morreu.