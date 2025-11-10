Linha de ônibus passa a abranger mais bairros na região da Restinga

Nesta segunda-feira (10), entrou em vigor o reajuste na oferta de transporte coletivo na região da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, buscando ampliar e melhorar o atendimento da região, estendendo a linha do itinerário A09 - Alimentadora Restinga Nova/Restinga Velha.

A partir de agora, o A09 passará a atender também as ruas Clara Nunes e Jessu Oliveira Silva. Após esse trecho, o itinerário seguirá pela rua Engenheiro Oscar de Oliveira Ramos, fazendo a ligação entre o Terminais Tobago e Nilo Wulff, que conecta a região com o restante da cidade.

LEIA TAMBÉM: Estudo inédito da União e BNDES apresenta projetos para ampliar mobilidade urbana em Porto Alegre até 2054

Matheus Ayres, secretário adjunto de Mobilidade Urbana, diz que foi identificada a necessidade de extensão devido aos novos condomínios na região. "Observamos no final de 2023, a necessidade de um atendimento mais amplo, porém, por conta da enchente, adiamos o projeto por questões financeiras. Nesses bairros serão atendidas cinco paradas novas, reduzindo o tempo de caminhada até o ponto de ônibus" pondera.

Sobre o atendimento à população do bairro, Ayres diz que nos últimos anos, cinco ou seis novos condomínios foram construídos, o que fez com que as pessoas caminhassem muito mais do que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) acredita ser o ideal, entre 200 e 400 metros.

O projeto faz parte do programa Mais Transporte, que busca reestruturar e qualificar o transporte da Capital. Após 15 dias do início da operação, será feita a análise dos subsídios para a região, depois da observação da quantidade de novos passageiros. A respeito de estimativa de valores para extensões de linhas, o secretário adjunto diz que a pasta trabalha com uma média de 50 mil a 100 mil por mês.

O embarque no terminal para outras regiões da cidade é gratuito. O passageiro paga - caso seja isento continua não pagando - a tarifa para embarcar no itinerário e para pegar o segundo transporte pode embarcar sem custos. O sistema reconhece o uso contínuo do Cartão TRI dentro do período e das condições de integração, não cobrando uma nova tarifa, portanto, no pagamento em dinheiro não é aplicado o desconto na segunda viagem.