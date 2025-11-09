O tema da redação do Enem 2025 é "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A proposta foi apresentada aos candidatos neste domingo (9), durante o primeiro dia de provas do exame, que também incluiu questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas. O tema foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em seu perfil no X.

Nos últimos anos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela prova, tem escolhido temas ligados à visibilidade de grupos sociais historicamente marginalizados, como "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" (2023) e "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" (2024)

Segundo Daniel Victor, professor de redação do Colégio Farias Brito, o tema da redação do Enem 2025 foi uma escolha adequada e esperada pela comunidade escolar. Trata-se, para ele, de um assunto amplamente debatido em aulas de redação e em diferentes disciplinas, como geografia, por refletir uma realidade cada vez mais presente no país.

"Com o aumento da população idosa, há uma necessidade crescente de efetivar esses direitos e garantir maior participação social dos idosos no Brasil. Por isso, trata-se de uma temática que já deveria ter sido abordada no Enem, dada a importância desse segmento da população", afirma.

Para Victor Matheus dos Santos, professor de redação do Colégio Oficina do Estudante, o tema escolhido mais uma vez mostra que o exame cobra do aluno um olhar sensível para assuntos importantes, mas que nem sempre estão nos "holofotes".

"Poderíamos pensar que as perspectivas acerca do envelhecimento no país não são positivas devido a diversos fatores como: falta de assistência social do Estado, dinamização da sociedade ou mesmo pela valorização da juventude em uma sociedade que preza pela produtividade cada vez maior", diz.

Rayane Roale, assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, avalia que o tema não deve ser uma grande surpresa para alunos que se preparam. Por ser um assunto bastante discutido, ela avalia que os alunos terão bastante repertório para escrever a respeito.

"É uma questão nacional, que afeta a todos independentemente de classe ou raça. Por isso, acredito que não vai ser um tema muito difícil de abordar, porque existe muito, muito repertório, muito conhecimento de mundo, muita informação disseminada sobre isso."

O tema da redação é tradicionalmente um dos momentos mais comentados do exame, tanto entre candidatos quanto entre professores e especialistas, por refletir debates sociais, culturais e políticos atuais.

A tarefa exige dos participantes a produção de um texto dissertativo-argumentativo, conforme o formato tradicional do exame, que deve defender um ponto de vista sobre o tema proposto, com base em argumentos consistentes e uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

A correção da redação considera cinco competências, que avaliam desde o domínio da norma padrão até a capacidade de propor soluções viáveis e éticas. São elas:

- Competência 1: Domínio da norma culta escrita.

- Competência 2: Compreensão e desenvolvimento do tema.

- Competência 3: Organização e defesa de argumentos.

- Competência 4: Coesão e coerência na argumentação.

- Competência 5: Proposta respeitando direitos humanos

Cada competência vale até 200 pontos, somando um total máximo de mil pontos.

Neste ano, o Inep reforçou na Cartilha do Participante a importância da autenticidade textual. O órgão orientou que os candidatos evitem o uso de "repertórios de bolso" - citações genéricas, frases feitas e introduções prontas que circulam nas redes e cursinhos.

Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos no Enem 2025. O segundo dia de exame será no próximo domingo (16), com questões de matemática e ciências da natureza.