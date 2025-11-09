Público celebra alto movimento na Feira do Livro de Porto Alegre

O trânsito entre as bancas da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre era difícil na tarde deste domingo (9), no segundo final de semana do tradicional evento da Capital. Se, por um lado, o intenso movimento dificultava o acesso dos leitores aos títulos desejados, por outro, era a alegria dos expositores. E, apesar dos entraves, os frequentadores do evento demonstraram uma intensa paciência para adquirir as obras. Inclusive, um público fiel, que frequenta a Praça da Alfândega anualmente para prestigiar a feira, celebrou o alto movimento.

“Eu prestigio a Feira do Livro todos os anos, porque acho de suma importância agregar a leitura no teu dia a dia, já que a leitura e o conhecimento transformam. As pessoas precisam, hoje, ler mais de quatro linhas para sobreviver. Então, acho fundamental. Parece que o público dobrou em relação ao ano passado e se tornou bem mais diverso. Estou vendo bastantes famílias com crianças e acredito que os pais estejam trocando as telas pelos livros”, comemorou o empresário Tato Rooss, de 53 anos. No evento, ele adquiriu a obra “Talvez você deva conversar com alguém”, best-seller da psicoterapeuta Lori Gottlieb.

Tato Rooss, de 53 anos, comemorou a ampliação e a diversificação do público nesta edição da Feira do Livro Ana Stobbe/Especial/JC

A gerente de qualidade Pâmela Farias, de 24 anos, já é frequentadora do evento desde os 10 anos de idade e, até mesmo, movimenta um clube de leitura. Apesar de acreditar que o número de bancas encolheu junto à oferta de eventos e autores trazidos ao evento, ela considera que este ano está bastante movimentado.

“A Flitaq, de Taquara, trouxe a escritora Socorro Acioli, por exemplo, que é gigantesca. E aqui em Porto Alegre não teve autores tão estourados (na Feira do Livro) recentemente. Sinto que as bancas têm trazido muitos títulos que são famosos pelo TikTok, também. Para quem curte literatura não é um atrativo tão grande”, pontuou Pâmela.

Fã de carteirinha da banca da editora Dublinense, ela considera os valores um diferencial em relação aos oferecidos pelos demais expositores da Feira. Nesta tarde de domingo, adquiriu no estande os livros “Amora”, de Natália Borges Polesso, e “Eles marchavam sobre o sol”, de Cristina Judar.

Pâmela Farias, de 24 anos, criticou ausência de mais autores conhecidos pelo público Ana Stobbe/Especial/JC

Quem também destacou o valor dos livros foi a tecnóloga em alimentos Maíra Puig, de 32 anos. “Estou procurando livros usados em sebos, porque são de baixo custo e aí a gente sai com vários. Normalmente, tem vários clássicos que ainda não lemos”, pontuou.

Outra frequentadora fiel da Feira do Livro é Isabel Diefentheler, de 62 anos. Nascida em Porto Alegre, ela afirma ter vivenciado muitas das 71 edições do evento. Em 2024, ela não esteve presente, mas afirma estar feliz em ter voltado a garimpar nas bancas porque “faz muito bem”. Ao transitar pelos estandes, comparou com as demais idas à Praça da Alfândega: “Fiquei pensando se estava um pouco menor ou se tinha alguma coisa diferente. Mas eu acho que não. Está muito legal”, pontuou.

Isabel Diefentheler, de 62 anos, na 71ª Feira do Livro Ana Stobbe/Especial/JC

primeiro dia do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) A aplicação das provas doao longo da tarde também foi motivo de pais e acompanhantes dos estudantes irem ao Centro Histórico para aproveitarem o domingo de sol. Entre eles, estava a enfermeira Melissa Bueno, de 47 anos.

“Semana passada eu vim e dei uma olhada rápida nos títulos, porque estava muito cheio. Hoje, deixei meu filho no Enem e decidi vir à Feira do Livro. Também dei uma olhada rápida e comprei um livro de contos usado em um sebo. Achei ambos os dias bem movimentados”, relatou Melissa.

Em torno do mesmo horário, o movimento era menor na tarde do dia anterior, quando o clima estava mais frio e havia uma previsão de chuva que não se concretizou. No estande de autógrafos, entretanto, a equipe que atuava na organização do evento considerou que o domingo estava menos agitado em comparação ao sábado.

Com o tema “Beba Dessa Fonte”, a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre acontece na Praça da Alfândega até o dia 16 de novembro. A programação conta com atividades diárias das 10h às 20h.