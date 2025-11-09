Estado registra ventos de até 95 quilômetros por hora

De acordo com dados do Centro de Monitoramento da Defesa Civil (Cmdec), neste final de semana o Rio Grande do Sul registrou ventos com velocidades de até 95 quilômetros por hora. Essa ocorrência foi verificada na cidade de Planalto (no Norte do Estado). Já quanto às chuvas, o maior volume ocorreu em Morrinhos do Sul (Litoral Norte), com 201,6 milímetros.

O recente clima adverso no Rio Grande do Sul fez com que diversas quedas de luz acontecessem. No sábado, cerca de 264 mil clientes da CEEE Equatorial chegaram a ficar sem energia elétrica. A partir da previsão de tempestades severas provocadas pela formação de um ciclone extratropical, o governo do Estado, por meio da Defesa Civil, mobilizou recursos humanos e materiais para apoiar os municípios que poderiam ser impactados por chuvas fortes, queda de granizo e rajadas de vento intensas.

Segundo nota do governo gaúcho, as ações começaram já no início da semana, a partir da publicação de orientações do Centro de Monitoramento da Defesa Civil e, posteriormente, avisos hidrológicos e meteorológicos para a população, bem como a devida ciência aos gestores e coordenadores municipais das condições esperadas para o fim da semana, para que cada localidade adotasse as medidas previstas em seus planos de contingência.

As equipes das dez Coordenadorias Regionais, responsáveis por articular as inciativas de Proteção e Defesa Civil no âmbito de suas regiões, realizaram reuniões de alinhamento com as cidades, onde foram repassadas informações acerca da preparação para o enfrentamento das condições adversas observadas na previsão.