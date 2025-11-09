Cerca de 38 mil clientes ainda estão sem luz na área da CEEE Equatorial devido ao ciclone extratropícal

Na manhã deste domingo (9), 26 mil clientes (85,5%) da CEEE Equatorial já tiveram o fornecimento de energia restabelecido após os impactos do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada de sábado (8). Conforme nota da empresa, até às 9h, cerca de 38 mil clientes ainda aguardam o retorno da energia elétrica.

As cidades mais afetadas foram Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Capão da Canoa e Eldorado do Sul. O pico do desabastecimento foi registrado às 9h30min deste sábado (8), com 264 mil clientes sem energia elétrica. A empresa informa que, desde as primeiras horas do evento, as equipes da distribuidora seguem em campo, atuando na recomposição dos sistemas e na substituição de cabos e estruturas danificadas.

A prioridade é o atendimento a serviços essenciais, como hospitais e sistemas de abastecimento de água, além da recomposição das redes que atendem o maior número de clientes. A companhia também mantém representantes nos Comitês de Crise da Defesa Civil, em um esforço conjunto para garantir uma resposta mais rápida e eficiente à população. A reportagem do Jornal do Comércio (JC) procurou a RGE para obter dados dos impactos do evento climático na área de concessão dessa distribuidora, mas até o momento não obteve o retorno.