Corrida Pela Vida reúne crianças e adultos no combate ao câncer

Uma manhã de domingo (9) sem chuva em Porto Alegre contribuiu para que muitas crianças e adultos participassem da 31ª Corrida Pela Vida. O evento foi realizado pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI), no Parque Marinha do Brasil, com o objetivo de conscientizar a população quanto à atenção que deve ser dada a essa doença.
A ação contou com diversas modalidades para seus participantes. Desde corridas de três, cinco e dez quilômetros, a caminhada, de três quilômetros, corrida kids (três e quatro anos – 50 metros; cinco e seis anos – 60 metros; sete e oito anos – 80 metros; nove e dez anos – 100 metros; 11 e 12 anos – 200 metros; 13 e 14 anos – 300 metros).
De acordo com os organizadores da iniciativa, aproximadamente 1,35 mil corredores se habilitaram na modalidade competitiva da corrida e cerca de oito mil camisetas foram vendidas, dando direito à inscrição na caminhada. Porém, mais que a competição, o clima das diversas pessoas que estavam presentes no Parque Marinha do Brasil na manhã deste domingo era de colaboração.
A farmacêutica Francieli Bergonci Rohde, de 39 anos, frisa que é fundamental conscientizar que todo mundo tem que apoiar a causa do Instituto do Câncer Infantil. “Tanto que eu trouxe a minha filha (de seis anos) para correr comigo para ensinar para ela a importância do esporte, da saúde e de ajudar”, ressalta Francieli.
Já o dentista Roberto Zimmer, de 33 anos, lembra que participam da Corrida Pela Vida atletas mais experientes, mas também pessoas iniciando no esporte e os pacientes do Instituto do Câncer. “Mais do que qualquer coisa é pela causa do Instituto. Sempre quem puder participar vai estar ajudando”, diz Zimmer.
Hoje, entre crianças e adolescentes de zero a 19 anos, o câncer infantojuvenil é a principal causa de morte por doença no País. São registrados cerca de 8 mil novos casos a cada ano, sendo que em torno de 400 no Rio Grande do Sul, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).