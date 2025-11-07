Corrida pela Vida busca conscientizar a população sobre o câncer infanto-juvenil

Com a previsão do retorno do tempo estável e a presença do sol, o domingo (9) está reservado para a 31ª Corrida Pela Vida, no Parque Marinha do Brasil. O evento busca divulgar a iniciativa do Instituto do Câncer Infantil (ICI) para a comunidade gaúcha.

O câncer infanto-juvenil é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de zero a 19 anos no Brasil. Aproximadamente 8 mil novos casos são registrados todos os anos, sendo aproximadamente 400 no Rio Grande do Sul, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A corrida faz parte da campanha de conscientização da população para a doença. Para o dia do evento são esperados mais de 1.300 corredores na modalidade competitiva. Já para a caminhada foram vendidas 8 mil camisetas, que garantem a inscrição no evento. Serão três modalidades de corrida, a competitiva (3km, 5km e 10km), com largada às 7h, a corrida kids, às 9h30min, e a caminhada, às 10h.

Quando se trata da doença, não há uma forma de prevenção definida, devido ao câncer infanto-juvenil ser causado pela genética. Porém, é possível identificar os sintomas de forma precoce. Virgínia Nóbrega, médica consultora do ICI, diz que entre os principais sintomas destacam-se as dores persistentes. "São vários sintomas, pois depende muito da localização do câncer. Mas as dores insistentes e progressivas durante dias, ligam o sinal de alerta". A recomendação é de que os pais e a escola estejam atentos aos sinais, por estarem no convívio diário da criança podem ajudar no diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura.

O ICI mantém o Tele OncoPed, em convênio com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado, um canal de teleatendimento gratuito disponível pelo telefone 0800-511-2121. O serviço oferece orientação médica especializada e encaminhamento para consultas presenciais quando necessário.