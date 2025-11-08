Defesa Civil atualiza impactos do ciclone que atingiu o RS

A Defesa Civil do Estado atualizou às 18h deste sábado (8) os impactos do ciclone extratropical que atingiu severamente diversas regiões do Rio Grande entre sexta-feira (7) e esta madrugada. O destaque é dos municípios que registraram um acúmulo de chuva substancial em dois dias.

Morrinhos do Sul teve 201,6 milímetros, o único a passar da marca dos 200 mm. Logo depois, Ilópolis foi atingida com 186,2 mm e Anta Gorda com 157 mm.

Porto Alegre, que sofreu com quedas de árvore e falta de luz ao longo do dia, não aparece na lista. Por outro lado, a Capital foi atingida por ventos de 77,4 km/h em 48 horas, os principais responsáveis pelos danos. À Defesa Civil, o município apontou que ocorreram danos em telhados de residências e quedas de árvores e postes.

A Defesa Civil informou as ocorrências apresentadas por cada cidade

1. Anta Gorda (CREPDEC 8): informou passagem que dá acesso a localidade submersa (7/11-17h55);

2. Arroio do Sal (CREPDEC 10): informou alagamentos, falta de energia em alguns bairros e dano em telhados de uma residência e de uma quadra esportiva, além de queda de estrutura e dano em telhado de usina de reciclagem (8/11 - 12h09);

3. Arvorezinha (CREPDEC 8): informou três pontos de alagamentos e interdição parcial de estradas do interior, além de pontos de deslizamento em estradas, sendo realizada remoção do material para liberação das vias. (7/11 - 20h48);

4. Barão (CREPDEC 1): informa danos na rede de água da comunidade de Barão Velho (8/11 - 11h01);

5. Barra do Ribeiro (CREPDEC 1): informou queda de árvores e danos em telhados de residências e comércios (8/11 - 10h35);

6. Bom Retiro do Sul (CREPDEC 8): informou queda de árvore sobre RST 128, interditada parcialmente (7/11- 18h11);

7. Butiá (CREPDEC 1): informou queda de árvore em posto médico e odontológico na zona rural do município (8/11 - 14h14);

8. Cachoeirinha (CREPDEC 1): informou alagamento pontual (8/11 - 14h18);

9. Canoas (CREPDEC 1): informou queda de árvores (8/11 - 9h50);

10. Cerro Grande do Sul (CREPDEC 1): informou queda de postes, árvores e galhos em estradas (8/11 - 9h48);

11. Charqueadas (CREPDEC 1): informou danos em telhados, queda de árvores e postes, além de danos na rede elétrica (8/11 - 14h14)

12. Chuvisca (CREPDEC 1): informou danos em ginásio de escola municipal (8/11 - 10h34);

13. Cidreira (CREPDEC 10): informou destelhamento parcial de ginásio (7/11-18h03);

14. Eldorado do Sul (CREPDEC 1): informou alagamento pontual (8/11 - 9h36);

15. Erechim (CREPDEC 2): Reportou a queda de árvores e danos em telhados (7/11-19h24);

16. Frederico Westphalen (CREPDEC 7): informou destelhamento de um pavilhão industrial e um depósito de madeireira (7/11-17h43);

17. Guaíba (CREPDEC 1): informou danos em telhados de cinco residências e queda de árvores, postes e fios (8h11 – 9h49);

18. Guarani das Missões (CREPDEC 5): reportou queda de árvores (7/11-20h05);

19. Marques de Souza (CREPDEC 8): informou interdição de ponte baixa sobre o rio Forqueta, na divisa entre Marques de Souza e Travesseiro, sem interferência nos acessos às localidades (8/11 - 0h40);

20. Osório (CREPDEC 10): informou queda de árvores em vias, que já foram retiradas, restabelecendo a passagem (8h11 – 15h46);

21. Palmares do Sul (CREPDEC 10): informou danos em telhados de duas residências e do ginásio da Escola Bento Gonçalves (8/11 - 15h08);

22. Pinhal (CREPDEC 7): informou dano no telhado do Ginásio Calil (8/11 - 9h53);

23. Porto Alegre (CREPDEC 1): informou danos em telhados de residências e quedas de árvores e postes (8h11 – 9h34);

24. Porto Mauá (CREPDEC 5): informou destelhamento parcial de um galpão na área rural (7/11-11h16);

25. Putinga (CREPDEC 8): informou a queda de árvores (7/11-22h18); informou deslizamento de terra em uma via durante a madrugada de sábado, Secretaria de Obras municipal atua na remoção do material (8/11 - 8h37);

26. Relvado (CREPDEC 8): informou rompimento da rede elétrica (7/11-13h19);

27. Roca Sales (CREPDEC 8): informou interrupção total da estrada na área de Linha Moriggi, em razão de queda de barreira (8/11 - 13h48)

28. São Miguel das Missões (CREPDEC 5): informou interdição preventiva de uma ponte (7/11 - 19h02);

29. São Sebastião do Caí (CREPDEC 1): informou queda de árvores (8/11 - 10h37);

30. Tapes (CREPDEC 1): informou queda de árvores, postes e fios arrebentados (8/11 - 9h37);

31. Torres (CREPDEC 10): informou queda de postes (8/11 - 15h45)

32. Tramandaí (CREPDEC 10): informou danos no telhado da Escola São Francisco de Assis (8/11 - 9h59)

33. Três Forquilhas (CREPDEC 10): informou pontos de bloqueio em vias das localidades da Barragem Vila Beck, Barragem do Limeira, Barragem Rio do Pinto, Barragem do Edir e Barragem do Rio Depósito (8/11 - 3h57);

34. Três Passos (CREPDEC 5): informou destelhamento de uma residência (7/11-16h16);

35. Viamão (CREPDEC 1): informou queda de árvores e danos em fiação elétrica (8/11 - 14h17);

36. Xangri-lá (CREPDEC 10): informou danos na estrutura do Salão Social do bairro Marina, postes de energia quebrados e fiação caída (8/11 - 13h50