Trânsito de Porto Alegre tem 10 pontos com bloqueio total na manhã deste sábado

passagem do ciclone por Porto Alegre na noite de sexta-feira (7) e madrugada deste sábado (8) causou uma série de estragos. Conforme balanço divulgado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), às 10h30min, eram dez pontos com bloqueio total de vias por árvores ou postes caídos durante a chuva intensa. Às 8h40min, eram três as ocorrências de bloqueio total em vias da cidade.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento da Defesa Civil (Cemadec) de Porto Alegre, as rajadas de vento na madrugada chegaram a 108,4 km/h no Clube dos Jangadeiros, na zona Sul da Capital. Também foram registrados ventos de 93,3 km/h na Vila Conceição; 77,4 km/h em Belém Novo; 74,8 km/h na Ponta Grossa; e 59,3 km/h no Aeroporto Salgado Filho.

Os ventos fortes ocasionaram falta de energia em três Estações de Tratamento de Água (ETAs) - São João, Arquipélago e Belém Novo - afetando o abastecimento em 50 bairros da Capital. Além disso, outras oito Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBATs) também estão sem energia elétrica na manhã deste sábado - Santa Tereza I, II e III, Cidade Jardim, Caieira, Belém Velho II, São Caetano, Menina Alvira.