Hospital São Lucas da Pucrs tem novo diretor-geral ex-Moinhos de Vento

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) anunciou uma mudança importante na administração do Hospital São Lucas (HSL). Trata-se do novo diretor geral da instituição, Evandro Luís Moraes, que assume o posto de liderança após 11 anos de serviço como superintendente administrativo no Moinhos de Vento. Em suas palavras, chega através do desejo da universidade de ter um hospital mais alinhado com suas diretrizes, que possa se firmar como referência acadêmica no âmbito nacional. A chegada do profissional com 37 anos de carreira ocorre na semana do dia 17 de novembro.

"Os objetivos são claros de nos próximos anos fazer do HSL uma referência acadêmica no Brasil. E, para isso, optaram por trazer um executivo com uma boa passagem dentro de um hospital de referência", reforça Moraes. "Com 11 anos de casa, a gente já sente a necessidade e o preparo para um upgrade de carreira. Eu buscava isso. Sempre tive comigo que eu poderia ter esse salto para a posição de CEO de uma instituição", completa o executivo.

A mudança faz parte de uma série de processos referentes a um reposicionamento do HSL, que irá completar 50 anos em 2026. Moraes fala em mudanças estruturais para que o hospital esteja mais próximo da universidade e recupere um posto de inspiração. Ele frisa, ainda, que essa é uma relação privilegiada e que deve ser aproveitada para formar material humano de qualidade. "Aquilo que o São Lucas é, muitos hospitais, inclusive o Moinhos, sonham em ser", diz em alusão ao vínculo acadêmico.

Moraes reforça a importância do investimento em tecnologia e interatividade para que o hospital se mantenha atualizado, e afirma que a questão de infraestrutura é fundamental para atender os pré-requisitos mínimos de segurança e experiência para uma boa prática médica.

Currículo de Evandro Moraes, informado pela Pucrs

Profissional com 37 anos de experiência na gestão estratégica de grandes organizações, sendo os últimos 11 anos como superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento, Evandro é administrador, possui educação executiva pela Harvard Business School em Saúde baseada em valor, MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Inteligência em Negócios, MBA executivo internacional pela University of California em Gerenciamento de Negócios e MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Supply Chain Management. É professor convidado do MBA em Gestão na Saúde da PUCRS, do pós-graduação em Saúde da Faculdade Unimed, do MBA em Saúde da Faculdade Moinhos de Vento, e do pós-graduação da Fundação Dom Cabral/FDC. Desde 2022, Evandro está na lista das 100 pessoas mais influentes em saúde no Brasil em levantamento do Grupo Mídia.