Simpósio internacional debate o tratamento cardíaco de alta complexidade na Capital

A capital gaúcha é referência em tratamento cardíaco de alta complexidade. Para ajudar a desenvolver ainda mais a área, Porto Alegre recebe referências para debater inovações no segmento, em especial o implante de válvula cardíaca pelo método transcateter. O evento inicia nesta quarta (5) e se estende até a sexta-feira (7), no Centro de Eventos Barra Shopping Sul.

O Simpósio Internacional de Intervenção de Válvula Transcateter vai exibir ao vivo intervenções cirúrgicas de cinco países (Espanha, França, Uruguai, Canadá e Estados Unidos), abordando as novidades desta técnica minimamente invasiva que utiliza um tubo fino (cateter) e simplifica o tratamento.

Eduardo Saadi, cirurgião cardiovascular e coordenador do simpósio, diz que o procedimento pelo método transcateter é uma das maiores revoluções na área de cardiologia nas últimas décadas. Até 2002, quando as válvulas do coração ficavam comprometidas, eram tratadas apenas por cirurgia convencional. A técnica começou a ser aplicada no Brasil em 2008.

Saadi explica que o procedimento é feito geralmente em pessoas mais idosas, com 75 anos ou mais, quando existe uma condição de anatomia favorável para implantar a prótese. "Com uma anestesia local, injetamos uma válvula artificial numa artéria na região da virilha e guiamos até o coração, substituindo a válvula doente".

Serão mais de 400 participantes da área de saúde que irão abordar temas emergentes e analisar casos pelo mundo. Os congressistas irão debater estratégias e traçar perspectivas para o futuro da área. "O evento conta com a presença de mais de 15 convidados internacionais, e serão estudados os casos ao vivo e também filmados, para discutirmos os avanços e detalhes técnicos da área, principalmente as últimas novidades", ressalta o médico.