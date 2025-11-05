Ciclone deve atingir o RS neste fim de semana; confira previsão

Após uma quarta-feira de calor no Estado - Santa Maria registrou a máxima de 33º, de acordo com o Inmet -, modelos meteorológicos preveem a ocorrência de um ciclone no final da sexta-feira (7) e no começo do sábado (8), no Sul do País.

Conforme a Metsul Meteorologia, o centro do ciclone deve estar posicionado rente à costa nos litorais Norte do Rio Grande do Sul e o Sul de Santa Catarina, o que vai provocar vento forte a intenso com rajadas próximas e acima de 100 km/h em alguns pontos.

A instabilidade deve seguir no decorrer da sexta-feira, chegando ao ápice às 21h. Em alguns pontos, a chuva deve ficar perto e acima de 100 mm entre sexta e sábado.

De acordo com o Metsul, a interação da baixa pressão com ar quente e úmido em altitude e ao mesmo tempo uma massa de ar frio avançando da Argentina vai criar as condições ideais para o episódio de tempo severo no Sul do Brasil.

A defesa civil do estado alerta que, por conta do alto volume das chuvas, pode ocorrer inundação do Rio Caí e do Rio Paranhana, nos municípios de São Sebastião Caí, Montenegro Três Coroas e Igrejinha.

O órgão orienta retirar eletroeletrônicos da tomada, não se expor durante a ocorrência de ventos, e não se abrigar próximo de placas, postes e árvores.



A defesa civil de Porto Alegre seguiu a tendência de alerta, e informou que estão previstos acumulados de chuva de 70 milímetros, sendo 60 milímetros concentrados na sexta-feira.

O órgão acrescenta que o fenômeno poderá ser acompanhado de descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas de vento que podem superar 80 km/h, com possibilidade de picos de até 100 km/h em alguns pontos.

Em nota ao Jornal do Comércio, a defesa civil da capital informou que uma reunião preparatória da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (COPAE) está agendada para amanhã de manhã, com o objetivo de organizar as ações com os órgãos municipais e estaduais.

*Matéria em atualização