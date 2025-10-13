Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 17:30

Gestão comunitária de riscos e desastres é tema de seminário em Porto Alegre

Evento terá apresentação dos mapas de risco criados após as enchentes de 2024

Evento terá apresentação dos mapas de risco criados após as enchentes de 2024

Gustavo Garbino/PMPA/JC
Compartilhe:
JC
JC
Especialistas, órgãos públicos e lideranças comunitárias se reúnem nesta terça-feira (14) para participar do seminário “Gestão comunitária de riscos e desastres", promovido pela Fundação Gerações com apoio da Defesa Civil do RS.
Especialistas, órgãos públicos e lideranças comunitárias se reúnem nesta terça-feira (14) para participar do seminário “Gestão comunitária de riscos e desastres", promovido pela Fundação Gerações com apoio da Defesa Civil do RS.
Também estarão presentes representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. As informações foram enviadas à coluna pela assessoria da Fundação Gerações.
O encontro ocorre das 8h30min às 13h, na sede do CIEE, na rua Coronel Vicente, nº 183, no Centro Histórico. O seminário assinala o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, celebrado anualmente em 13 de outubro — iniciativa da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo formulário

Notícias relacionadas