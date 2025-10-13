Gestão comunitária de riscos e desastres é tema de seminário em Porto Alegre

Especialistas, órgãos públicos e lideranças comunitárias se reúnem nesta terça-feira (14) para participar do seminário “Gestão comunitária de riscos e desastres", promovido pela Fundação Gerações com apoio da Defesa Civil do RS.

Também estarão presentes representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Cemaden - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. As informações foram enviadas à coluna pela assessoria da Fundação Gerações.

O encontro ocorre das 8h30min às 13h, na sede do CIEE, na rua Coronel Vicente, nº 183, no Centro Histórico. O seminário assinala o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, celebrado anualmente em 13 de outubro — iniciativa da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989.