Empresa francesa realiza diagnóstico do turismo em Porto Alegre

Para melhorar o turismo em Porto Alegre, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) contratou a elaboração de um plano de desenvolvimento turístico e cultural para a Capital. O projeto faz parte do programa Centro 4+D, que busca revitalizar o Centro Histórico e o 4° Distrito.

Durante a última semana, a cidade recebeu visitas da empresa contratada, INCA Studio, especializada em fazer estudos de desenvolvimento turístico em cidades, dentre os visitantes estão quatro franceses e dois brasileiros.

Os consultores colheram informações e visitaram alguns pontos: Centro Histórico, 4° Distrito e Gasômetro. Essa é a primeira etapa do estudo, após a visita voltarão para a França para concluir a análise. A previsão é que retornem no primeiro trimestre de 2026 para mais análises.

Durante um evento na tarde desta terça-feira (4), foram apresentadas as conclusões iniciais do grupo, na sala Aldo Locatelli, no Paço Municipal. Para o secretário de Planejamento e Gestão da Capital, Cezar Schirmer, o encontro foi muito positivo. "Porto Alegre tem um potencial incrível. Os visitantes se surpreenderam positivamente devido aos atrativos culturais e turísticos. Ainda não há nenhum estudo conclusivo", ressalta o secretário.

A versão final do estudo será entregue no segundo semestre de 2026. O objetivo do trabalho é revelar o potencial patrimonial, econômico e criativo da capital gaúcha.