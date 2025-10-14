Aprovadas as diretrizes para projeto que irá transformar ruas no Centro Histórico

projeto foi uma doação da construtora e incorporadora ABF Developments A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) aprovou as diretrizes para a requalificação viária do Corredor Verde, projeto que irá conectar o Largo dos Açorianos à Praça Brigadeiro Sampaio, abrangendo as ruas Washington Luiz e General Salustiano, no Centro Histórico da Capital. Oà prefeitura.

O conjunto de diretrizes inclui a priorização de pedestres e mobilidade ativa, com alargamento de passeios, integração de ciclovias, moderação do tráfego e inclusão de espaços de permanência e mobiliário urbano qualificado, além da integração com o patrimônio histórico, como a Usina do Gasômetro. O projeto busca criar um espaço público inclusivo, com ativação cultural em pontos estratégicos. O início das obras tem previsão para o final do primeiro semestre de 2026.