Maria e José são os nomes mais comuns no País, segundo IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta terça-feira (4) os nomes e os sobrenomes mais comuns no Brasil, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022. Segundo a pesquisa, Maria é o nome mais popular entre as mulheres, enquanto José lidera entre os homens. Silva ocupa o primeiro lugar entre os sobrenomes seguido por Santos e Oliveira.
A lista está disponível em um site do instituto chamado Nomes no Brasil. O IBGE organizou um evento de lançamento da plataforma no Rio de Janeiro. A cerimônia foi agendada para as 10h, mas já era possível acessar os dados no site antes desse horário, algo incomum nas divulgações do instituto.
O Censo foi a campo a partir de 1º de agosto de 2022, após dois anos de atraso em razão das restrições da pandemia e da escassez de orçamento do governo.
NOMES MAIS POPULARES DAS MULHERES
1º - Maria - 12.224.470 pessoas
2º - Ana - 3.929.951
3º - Francisca - 661.582
4º - Júlia - 646.239
5º - Antônia - 552.951
NOMES MAIS POPULARES DOS HOMENS
1º - José - 5.141.822 pessoas
2º - João - 3.410.873
3º - Antônio - 2.231.019
4º - Francisco - 1.659.196
5º - Pedro - 1.613.671
SOBRENOMES MAIS POPULARES
1º - Silva - 34.030.104 pessoas
2º - Santos - 21.367.475
3º - Oliveira - 11.708.947
4º - Souza - 9.197.158
5º - Pereira - 6.888.212
Folhapress