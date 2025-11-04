Maria e José são os nomes mais comuns no País, segundo IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta terça-feira (4) os nomes e os sobrenomes mais comuns no Brasil, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022. Segundo a pesquisa, Maria é o nome mais popular entre as mulheres, enquanto José lidera entre os homens. Silva ocupa o primeiro lugar entre os sobrenomes seguido por Santos e Oliveira.

Nomes no Brasil. O IBGE organizou um evento de lançamento da plataforma no Rio de Janeiro. A cerimônia foi agendada para as 10h, mas já era possível acessar os dados no site antes desse horário, algo incomum nas divulgações do instituto. A lista está disponível em um site do instituto chamado.

O Censo foi a campo a partir de 1º de agosto de 2022, após dois anos de atraso em razão das restrições da pandemia e da escassez de orçamento do governo.

NOMES MAIS POPULARES DAS MULHERES

1º - Maria - 12.224.470 pessoas

2º - Ana - 3.929.951

3º - Francisca - 661.582

4º - Júlia - 646.239

5º - Antônia - 552.951

NOMES MAIS POPULARES DOS HOMENS

1º - José - 5.141.822 pessoas

2º - João - 3.410.873

3º - Antônio - 2.231.019

4º - Francisco - 1.659.196

5º - Pedro - 1.613.671

SOBRENOMES MAIS POPULARES

1º - Silva - 34.030.104 pessoas

2º - Santos - 21.367.475

3º - Oliveira - 11.708.947

4º - Souza - 9.197.158

5º - Pereira - 6.888.212