Laudo do IGP não aponta falha humana direta em acidente com ônibus no Centro Histórico

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) divulgou nesta segunda-feira (3) o laudo pericial sobre o acidente envolvendo um ônibus de turismo na rua Espírito Santo, próximo da esquina com a Coronel Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre, no dia 3 de outubro.

De acordo com a nota, não houve falha humana como causa direta do acidente. Conforme o documento, a "única hipótese tecnicamente possível e suficiente para ocorrência do evento foi uma falha mecânica na válvula pneumática localizada junto à alavanca de acionamento do freio de estacionamento".



O IGP-RS reforça que suas análises são de natureza técnico-científica, realizadas com base em critérios objetivos e em conformidade com os protocolos oficiais de perícia criminal.