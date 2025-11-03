Porto Alegre,

Publicada em 03 de Novembro de 2025 às 19:29

Laudo do IGP não aponta falha humana direta em acidente com ônibus no Centro Histórico

Ônibus de turismo levava turma do Ensino Médio de escola em Vacaria para um tour em Porto Alegre

Marcelo Campos/Especial/JC
Francisco Avelino Conte
O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) divulgou nesta segunda-feira (3) o laudo pericial sobre o acidente envolvendo um ônibus de turismo na rua Espírito Santo, próximo da esquina com a Coronel Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre, no dia 3 de outubro.
De acordo com a nota, não houve falha humana como causa direta do acidente. Conforme o documento, a "única hipótese tecnicamente possível e suficiente para ocorrência do evento foi uma falha mecânica na válvula pneumática localizada junto à alavanca de acionamento do freio de estacionamento".

O IGP-RS reforça que suas análises são de natureza técnico-científica, realizadas com base em critérios objetivos e em conformidade com os protocolos oficiais de perícia criminal.
O ônibus levava uma turma do Ensino Médio da Escola Irmão Getúlio, de Vacaria, que visitava a Capital para um tour da cidade. Ao todo, levava 57 alunos, entre 16 e 17 anos, e dois professores que acompanhavam a excursão. No momento do acidente, estavam indo em direção ao BarraShopping, na Zona Sul. Na descida da rua, o veículo bateu em fios de alta tensão e pegou fogo. Não houve vitimas fatais. 

