Novembro Azul: Corte essa vergonha

Dentro das ações do Novembro Azul, que busca conscientizar a sociedade sobre o câncer de próstata, Jornal do Comércio convidou o urologista da Santa Casa, Juan Victor Paiva, para falar sobre o tema aos colaboradores. A ação ocorreu nesta segunda-feira (3), na sede do JC, em Porto Alegre.

O médico destacou o sucesso das campanhas de conscientização. De acordo com ele, “tem havido uma procura maior pelo atendimento, até em casos em que não há sintomas”.

Além disso, afirmou que eventos como esse são importantes para desmistificar os tratamentos urológicos: “O urologista não é um bicho de sete cabeças, e esses diálogos são um convite para que as pessoas cuidem mais da sua saúde”.

Mário Aquino, que trabalha na área de suprimentos do Jornal do Comércio há 15 anos, comemora a oportunidade de tratar sobre os temas da saúde do homem sem estigmas: “É muito legal a iniciativa da empresa de fazer essas palestras. Os homens se sentem constrangidos a fazer os exames, geralmente buscam só quando é tarde, e essas palestras podem nos orientar”.