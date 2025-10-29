Outubro Rosa: tempo de conscientizar e acolher

Jussara Caçapava

Há campanhas que passam e há campanhas que transformam. O Outubro Rosa é uma dessas. Mais do que uma cor ou um laço, ele é um lembrete coletivo de que cuidar da saúde é um gesto de amor, consigo mesma e com quem se ama. É um chamado à consciência, à prevenção e, sobretudo, ao acolhimento.

Durante este mês, o País inteiro se mobiliza na luta contra o câncer de mama. As fachadas se iluminam, as ações se multiplicam e o debate ganha espaço. Mas é preciso que o movimento ultrapasse o calendário e se torne parte da rotina de todos nós. Falar sobre o câncer de mama é falar sobre vida, coragem e o poder da informação. É lembrar que cada diagnóstico precoce representa uma oportunidade de recomeço, e que cada conversa sobre prevenção pode salvar uma vida.

A detecção precoce continua sendo o maior aliado nessa luta. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), quando diagnosticado nos estágios iniciais, o câncer de mama tem até 95% de chance de cura. Por isso, é fundamental reforçar o valor dos exames de rotina, em especial a mamografia recomendada a partir dos 50 anos, ou antes, em casos com histórico familiar ou fatores de risco. E há também o gesto diário do autoexame, que é mais do que prevenção: é um ato de autoconhecimento, atenção e respeito ao próprio corpo.

O Outubro Rosa também fala de histórias reais, de mulheres que enfrentam o medo, de famílias que se mobilizam e de comunidades inteiras que se unem para apoiar e acolher. Um abraço, uma escuta atenta, uma palavra de encorajamento: pequenos gestos que carregam uma força imensa. O cuidado emocional é tão importante quanto o tratamento médico. Ele sustenta, conforta e renova a esperança de quem segue lutando com fé e coragem.

Cachoeirinha, assim como tantas outras cidades do País, soma-se a esse movimento, promovendo ações de conscientização, palestras, atendimentos e campanhas educativas. Mas o convite é para todos, em qualquer lugar: que cada pessoa se torne multiplicadora dessa causa. Que conversemos sobre saúde sem tabu, que incentivemos as mulheres a fazer seus exames e que estejamos presentes para apoiar quem precisa de amparo, força e empatia.

O Outubro Rosa não é apenas sobre o câncer de mama. É sobre empatia, responsabilidade coletiva e a certeza de que nenhuma mulher deve enfrentar essa caminhada sozinha. Que cada laço rosa lembrado neste mês nos inspire a cultivar o cuidado o ano inteiro, com o corpo, com a mente e com o outro. Porque cuidar é um ato de amor, e amor é o que mais salva vidas.

Presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha