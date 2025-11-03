Samu Porto Alegre comemora 30 anos e deve receber novas viaturas

Pioneirismo é a palavra que define a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Porto Alegre, em 1995, diante da necessidade de um atendimento pré-hospitalar de qualidade para atender a população. A operação completa 30 anos em novembro, e o coordenador, Fabiano Barrionuevo, coloca o serviço da Capital como um dos cinco melhores do Brasil.

Ele relata que, quando foi criada a iniciativa, os pacientes costumavam ser levados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), independentemente do quadro. E agora, com uma central de regulação das portas de emergências, a destinação ocorre de maneira mais adequada.

Barrionuevo também frisa a importância do primeiro atendimento ser realizado por uma equipe especializada em saúde, e não por profissionais militares, como o Corpo de Bombeiros, que presta o resgate, mas pode carecer de expertise necessária para determinadas situações. “Reduzimos a taxa de mortalidade, o tempo de internação e as sequelas dessas pessoas”, diz Barrionuevo.

Hoje, o Samu da Capital conta com 15 equipes de suporte básico, com um condutor e um técnico de enfermagem, e outras três unidades avançadas, que têm o acréscimo de um médico ao time. O quantitativo é definido através de um cálculo do Ministério da Saúde (MS): uma equipe básica a cada 80 mil habitantes e uma equipe avançada a cada 400 mil habitantes.

Porém, o coordenador aponta que o horário comercial em dias de semana impõe uma dificuldade na operação, por conta da população flutuante da cidade, que passa de 1,3 milhão para cerca de 1,8 milhão de pessoas. Por isso, espera receber mais uma unidade avançada e projeta, para 2026, a chegada de cinco novas viaturas, já que a frota conta com 18 e, caso haja algum problema com um dos veículos, uma equipe ficará incapacitada de operar.

Barrionuevo também aposta no programa Cidade Cardio Protegida, do MS, que treina e capacita a população para atender paradas cardíacas. “Por mais que o Samu tenha um tempo de resposta razoável — média de 14 minutos —, às vezes o voluntário está do lado. E o fato de você começar uma compressão cardíaca precoce, de qualidade, aumenta a chance de vida”, completa. Até aqui, 22 voluntários já foram acionados, e 60% deles chegaram antes do Samu na ocorrência.

O médico cirurgião do Hospital São Lucas da Pucrs, Ricardo Breigeiron, fala em um "antes e depois do Samu", e reforça que, com a operação, os hospitais passaram a receber pacientes que costumavam falecer no local da ocorrência, pela falta de um atendimento especializado. Também aponta que as sequelas diminuíram consideravelmente por conta dessa agilidade nos primeiros socorros e do direcionamento mais consciente para os hospitais.

O doutor reforça que é importante a conscientização sobre o serviço prestado pelo Samu. Focada apenas em emergências, a equipe não atende casos sem risco de vida. "Não é para ligar para atender um paciente com o tornozelo inchado, com um corte na mão ou com febre e dor de garganta", comenta. Breigeiron, que fez parte do Samu nos primeiros anos, celebra que os protocolos estão atualizados, assim como os equipamentos, e entende que os profissionais deveriam ser mais valorizados, inclusive financeiramente.

Para celebrar os 30 anos do Samu Porto Alegre, a prefeitura promoverá atividades ao longo do mês. A data de aniversário é 14 de novembro. Neste domingo (2), houve a Corrida do Servidor, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. No dia 17, ocorre a cerimônia oficial, com o Simpósio de Atendimento Pré-Hospitalar, que trará mesas-redondas, palestras e painéis. Por fim, no dia 22, o Samu promove um evento gratuito de capacitação em primeiros socorros para a população.