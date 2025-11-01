IPE Saúde isenta coparticipação em consultas com urologistas em novembro

Para quem se enquadra nos critérios elencados, basta procurar um médico credenciado da rede IPE Saúde e marcar a consulta. A isenção é garantida automaticamente e é válida para uma consulta por pessoa.
A campanha é realizada pelo quinto ano consecutivo e busca incentivar a procura por profissionais e os cuidados com a saúde para otimização da prevenção relacionada às doenças masculinas, em especial ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Como realizar as consultas gratuitas
- É necessário ter IPE Saúde ativo e idade a partir dos 50 anos.
- Agendar consulta para o mês de novembro, na especialidade de Urologia.
- Para buscar médicos credenciados ao IPE Saúde, basta acessar o Guia Médico Hospitalar.
Novembro Azul
A campanha Novembro Azul foi criada na Austrália em 2003 com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O Brasil aderiu à iniciativa em 2008 e, desde então, diversas instituições têm promovido ações para estimular a realização de exames preventivos.
O diagnóstico precoce é fundamental, pois aumenta consideravelmente as chances de cura da doença. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata é celebrado em 17 de novembro.