Publicada em 30 de Outubro de 2025 às 17:53

Final de semana será de clima instável no Rio Grande do Sul

Durante a tarde de domingo, o tempo deve ficar instável, com céu nublado e pancadas de chuva.

EVANDRO OLIVEIRA/JC
JC
Após uma semana de queda nas temperaturas, os gaúchos poderão guardar os casacos de volta no armário. No final de semana, o calor deve retornar ao Rio Grande do Sul. Mas, segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, deve vir acompanhado de tempo instável, com possibilidade de temporais, especialmente, no domingo (2). 
O retorno do calor está previsto para sábado (1°), que será de sol e nuvens em todo o Estado. As máximas devem ficar ao redor de 30°C em diversas regiões. No final da noite, alguns modelos indicam, contudo, que a chuva pode retornar de maneira isolada na fronteira com a Argentina.
O domingo, por sua vez, será marcado por instabilidade. "O tempo fica abafado com muitas nuvens e pancadas de chuva em diversas áreas", afirma a meteorologista. Embora a maioria dos modelos indique baixos acumulados, pode ocorrer chuva forte em alguns pontos isolados. O calor poderá favorecer a ocorrência de temporais
Na capital gaúcha, o cenário não será diferente. No sábado, uma massa de ar seco deve predominar em Porto Alegre e na Região Metropolitana, onde a amplitude térmica será típica de primavera. A temperatura mínima deve ficar em 13°C e a máxima em 30°C.
A manhã de domingo será de sol na Capital. Durante a tarde, o tempo deve ficar instável, com céu nublado e pancadas de chuva. A temperatura mínima ficará em 18°C e a máxima em 28°C.
A próxima semana também começará com instabilidade. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a segunda-feira (3), será abafada, com temperatura máxima de 27°C. Há expectativa de eventos isolados de forte intensidade, com pancadas de chuva em diferentes horários do dia.

