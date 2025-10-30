Final de semana será de clima instável no Rio Grande do Sul

Após uma semana de queda nas temperaturas, os gaúchos poderão guardar os casacos de volta no armário. No final de semana, o calor deve retornar ao Rio Grande do Sul. Mas, segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, deve vir acompanhado de tempo instável, com possibilidade de temporais, especialmente, no domingo (2).

O retorno do calor está previsto para sábado (1°), que será de sol e nuvens em todo o Estado. As máximas devem ficar ao redor de 30°C em diversas regiões. No final da noite, alguns modelos indicam, contudo, que a chuva pode retornar de maneira isolada na fronteira com a Argentina.

O domingo, por sua vez, será marcado por instabilidade. "O tempo fica abafado com muitas nuvens e pancadas de chuva em diversas áreas", afirma a meteorologista. Embora a maioria dos modelos indique baixos acumulados, pode ocorrer chuva forte em alguns pontos isolados. O calor poderá favorecer a ocorrência de temporais.

Na capital gaúcha, o cenário não será diferente. No sábado, uma massa de ar seco deve predominar em Porto Alegre e na Região Metropolitana, onde a amplitude térmica será típica de primavera. A temperatura mínima deve ficar em 13°C e a máxima em 30°C.

A manhã de domingo será de sol na Capital. Durante a tarde, o tempo deve ficar instável, com céu nublado e pancadas de chuva. A temperatura mínima ficará em 18°C e a máxima em 28°C.

A próxima semana também começará com instabilidade. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a segunda-feira (3), será abafada, com temperatura máxima de 27°C. Há expectativa de eventos isolados de forte intensidade, com pancadas de chuva em diferentes horários do dia.