Ulbra anuncia retorno do curso presencial de Jornalismo durante o 5º Prêmio ARI/Sicredi

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) anunciou o lançamento de um novo curso de graduação em Jornalismo, que inicia suas atividades no primeiro semestre de 2026, no campus Canoas. O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação do 5º Prêmio ARI/Sicredi de Assessoria de Imprensa, em Porto Alegre.

O curso presencial será diurno e integra a Ultec School, nova Escola de Tecnologia, Administração e Comunicação da Ulbra, que reunirá também os cursos de Marketing, Administração e Ciência da Computação. Instalado no mesmo andar da Ulbra TV, o curso de Jornalismo utilizará os estúdios da Ulbra TV, os espaços da Rádio MIX e laboratórios de podcast, atribuindo formação prática aos semestres.

“Será uma academia moderna, criativa e presente, onde nossos estudantes aprenderão fazendo, irão conviver com profissionais experientes, participar de programas, produzir conteúdo e viver o dia a dia da profissão”, destaca Marcelo Ermel, gerente de Comunicação da Ulbra e coordenador do novo curso.

Segundo o comunicado, serão ofertadas 40 vagas, com a integração de professores que possuem trajetórias atuantes em redações, assessorias, agências e outros veículos de comunicação.