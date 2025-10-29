Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralCotidiano

Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 18:17

PMs usavam câmeras, mas parte da ação no Rio pode não ter sido gravada por falta de bateria, diz secretário

Assault rifles seized during the Operacao Contencao (Operation Containment) in the Penha Complex are displayed during a press conference at the Civil Police headquarters in Rio de Janeiro, Brazil, on October 29, 2025. The Rio de Janeiro public defender's office on Wednesday said a total of 132 people died in the bloodiest police raid against drug gangs in the Brazilian city's history, as grieving residents laid out dozens of bodies in the street. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Assault rifles seized during the Operacao Contencao (Operation Containment) in the Penha Complex are displayed during a press conference at the Civil Police headquarters in Rio de Janeiro, Brazil, on October 29, 2025. The Rio de Janeiro public defender's office on Wednesday said a total of 132 people died in the bloodiest police raid against drug gangs in the Brazilian city's history, as grieving residents laid out dozens of bodies in the street. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo Menezes, afirmou nesta quarta-feira (29) que todos os policiais militares envolvidos na megaoperação de terça (28) usavam câmeras nas fardas, mas que parte delas pode não ter registrado a atuação por falta de bateria.
O secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo Menezes, afirmou nesta quarta-feira (29) que todos os policiais militares envolvidos na megaoperação de terça (28) usavam câmeras nas fardas, mas que parte delas pode não ter registrado a atuação por falta de bateria.
Segundo ele, as câmeras usadas pela corporação têm baterias com duração média de 12 horas, menos do que o tempo em que as tropas permaneceram nos complexos da Penha e do Alemão.
Nesta terça os primeiros relatos de tiroteio foram registrados ainda nas primeiras horas da manhã, antes das 6h, e as polícias só desmobilizaram as equipes das comunidades depois das 18h.
LEIA TAMBÉM: Lula reúne ministros no Alvorada e discute operação policial no Rio
"Começamos a reunir às 3h de terça, as tropas começaram a se movimentar às 5h. Em algum momento há a substituição dessas baterias. Dado o cenário em que ali estavam empregadas as câmeras, aquelas baterias não foram recarregadas e em algum momento essas imagens podem ter sido perdidas", afirmou Menezes.
O Bope, a tropa de elite da PM, começou a utilizar câmeras corporais nas fardas em janeiro de 2024, após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).
Inicialmente, o governador Cláudio Castro (PL) havia recorrido da decisão do ministro Edson Fachin, do início de 2022, que determinava a implementação de câmeras em todo o efetivo policial.
No recurso, a gestão de Castro argumentou que, em diversos lugares no mundo, forças especiais de segurança não costumam ter câmeras corporais. O motivo, segundo o governo estadual disse no processo, é que "não seria producente revelar as técnicas das forças especiais, as suas táticas e os seus equipamentos para os criminosos".
O recurso, no entanto, foi negado por Fachin. Em decisão de junho de 2023, o ministro afirmou que as atividades de inteligência podem dispensar o uso das câmaras corporais, mas que elas não representam todas as ações realizadas pelo Bope e pela Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), grupo especializado da Polícia Civil.
O governo Castro afirma que 2.500 policiais, entre civis e militares, foram mobilizados para a ação nos complexos.
LEIA TAMBÉM: Rio amanhece sem vias obstruídas após megaoperação; cidade volta ao estágio 1
Durante a tarde, diante da represália ordenada pelo Comando Vermelho com o fechamento de vias da cidade, a PM anunciou que todos os batalhões ficariam de prontidão e mobilizou equipes extras para pontos sensíveis do Rio e da região metropolitana, como avenida Brasil, linhas Vermelha e Amarela e ponte Rio-Niterói.

Notícias relacionadas