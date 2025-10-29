Número de mortos passa dos 130 em operação no Rio

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, voltou a defender na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Contenção, realizada ao longo da terça. Ele afirmou que somente os quatro policiais mortos em confrontos são considerados vítimas e que, fora essas mortes, a operação foi um sucesso.

"Não vamos ficar chorando, ajudaram ou não ajudaram. Não dá para contar com apoio, a gente fez a nossa operação e foi um sucesso. Tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso", sentenciou. "De vítima, ontem (terça-feira), lá, só tivemos os policiais", acrescentou Castro em entrevista coletiva. Ele afirmou ainda que a operação foi "um duro golpe" na criminalidade.

O governador disse que 28 de outubro foi um dia histórico para o Rio de Janeiro. "A maior operação da história das polícias. Muitos ensinamentos foram tirados. Pode ter sido o início de um grande processo no Brasil. Temos convicção que temos condições de vencer batalhas. Mas sozinhos não temos condições de vencer essa guerra. Guerra contra um poder bélico e financeiro", falou.

O mandatário estadual afirmou que esteve em contato com membros do governo federal e espera contato para definição de ideias e de quem irá ao Rio de Janeiro. Ele contou que nem ele ou secretários vai ficar respondendo a ministros ou outras autoridades que queiram transformar o momento em batalha política.

"Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento no combate a criminalidade é bem-vindo. Os outros, que querem fazer politicagem, nosso recado é: suma. Ou soma ou suma. Não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houve", declarou. Castro também afirmou que o trabalho de perícia e fiscalização da operação estará aberto às autoridades.