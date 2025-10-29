EUA alertam para risco de visitas ao RJ após operação

O Departamento de Estado dos EUA emitiu um alerta de risco aos cidadãos americanos que pretendem visitar o Rio nos próximos dias por causa da operação mais letal da história do Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos.

EUA alertaram que "confronto entre polícia e facções criminais causaram interrupções no tráfego em diversas áreas da Zona Norte" da cidade. A recomendação foca mais em orientar americanos a acompanhar mapas nos celulares para checar vias liberadas, evitar áreas "fortemente afetadas" pela operação que "evoluía rapidamente" e pedia atenção às notícias divulgadas pela imprensa.

Alerta partiu do próprio Consulado do Rio de Janeiro. As autoridades americanas pediram que turistas do país evitassem "múltiplos trechos" da Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, Estrada Grajaú-Jacarepaguá, avenida Marechal Rondon, avenida 24 de Maio e rua Dias da Cruz e alertou que outras vias também poderiam estar comprometidas nas proximidades.