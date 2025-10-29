Governo do RS anuncia 62 novos ambulatórios para aumentar consultas e cirurgias

O governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (29) pela manhã 62 novos ambulatórios dentro do Programa Assistir RS, do SUS Gaúcho, a fim de ampliar a oferta de serviços de referência para a população. No Palácio Piratini, quem apresentou o recurso foi a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, ao lado do governador Eduardo Leite. O investimento é de R$ 56,1 milhões. Deste valor, R$ 14 milhões serão aportados até o final deste ano e o restante em 2026.

Estudos mostram que um brasileiro morre a cada seis minutos por AVC LEIA MAIS:

A divisão entre as regiões macro consiste em 21 novos ambulatórios para a Metropolitana; 9 para a Norte; 8 para Centro-Oeste, Vales e Serra; 5 para a Missioneira e 3 para o Sul. “Elegemos como prioridades quem tem maior fila de espera, olhando os vazios assistenciais e, acima de tudo, fazendo com que essas especialidades estejam o mais próximo possível do cidadão”, frisou Arita.

A secretária também explicou que os ambulatórios são especializados e com consultas eletivas. Mas ressaltou que prevenção e cuidado na média complexidade ajudam a evitar o agravamento de casos, o que evita a necessidade de emergências, diminuindo a superlotação.

Leite reforçou a importância de aproximar esses serviços de regiões desassistidas, para que alguém da Fronteira não precise vir à Metropolitana para conseguir uma consulta especializada, exemplifica. Também entende que é preciso cuidar para não entregar o que já está sendo ofertado antes de algumas urgências.

Câmara dos Deputados aprova projeto que prevê licença menstrual de até dois dias para trabalhadoras LEIA MAIS:

A iniciativa aumenta de 446 para 508 o número de ambulatórios no Estado. E com isso, as consultas médicas mensais sobem de 106.200 para 117.090, enquanto as cirurgias vão de 143.806 a 146.916. O foco das novas operações está na oftalmologia e na ortopedia.