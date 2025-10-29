'De vítimas, só tivemos os 4 policiais', diz governador do Rio após megaoperação

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta quarta-feira (29), que as únicas vítimas da megaoperação são os policiais mortos. A declaração foi dada em coletiva de imprensa, logo após a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmar que há ao menos 132 mortos na ação contra o Comando Vermelho (CV). 70 corpos foram recolhidos durante a manhã na Praça da Penha, onde familiares identificavam os atingidos.

"Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas. De vítimas, ontem, só tivemos os quatro policiais", afirmou o governador.

Castro também alegou que o número de mortos, segundo balanço do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta, foi menor do que o divulgado ontem pela própria gestão. Eram 64 e agora seriam 58. Ele admitiu que o dado irá mudar conforme o trabalho da perícia e do Instituto Médico Legal (IML).

"Nossa contabilidade começa na hora que esses corpos entram no IML. Não contabilizamos por imagem, foto. A Polícia Civil tem uma responsabilidade enorme de saber quem era cada uma dessas pessoas. Eu não posso fazer balanço antes de todos entrarem. (...) Na verdade, o secretário Felipe me passou agora, são 58, sendo 4 policiais. Esse dado vai mudar com certeza. O trabalho de perícia não terminou", complementou.