Master Hotéis realiza Feirão de Vagas de Empregos nesta quarta-feira em Porto Alegre

A Rede Master Hotéis promove, nesta quarta-feira (29), o Feirão de Vagas Master Hotéis, em Porto Alegre (RS), com o objetivo de ampliar seu quadro de colaboradores. O evento acontece das 10h às 15h, na Sala de Eventos Larissa do Master Grande Hotel (Rua Riachuelo, 1070 – Centro Histórico).

Durante o Feirão, os candidatos poderão entregar seus currículos e participar imediatamente da entrevista, em um processo seletivo. A ação faz parte da política de valorização de talentos e de geração de oportunidades da rede, que atualmente mantém operações em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas distribuídas em diversas áreas da hotelaria, incluindo posições estratégicas de atendimento, manutenção e serviços gerais.

Confira as oportunidades disponíveis:

Camareira: 25 vagas

Atendente de Alimentos e Bebidas: 10 vagas

Cozinheiro: 5 vagas

Oficial de Manutenção: 10 vagas

Assistente de Manutenção: 10 vagas

Auxiliar de Manutenção: 10 vagas

Serviços Gerais: 10 vagas

Auxiliar de Rouparia: 5 vagas

Atendente de Portaria e Recepção: 5 vagas

Recepcionista Madrugada: 5 vagas

Mensageiro: 5 vagas

Os interessados devem comparecer com currículo impresso e documento de identificação com foto.

Para a executiva de Recursos Humanos da rede, Esther Teixeira, o Feirão reforça o compromisso da Master com o desenvolvimento de pessoas, oportunizando chances concretas de carreira, e o fortalecimento do turismo local. “Queremos abrir portas para quem busca uma colocação e também atrair novos talentos que se identifiquem com o nosso propósito de hospitalidade. A hotelaria é feita de pessoas, e cada contratação representa uma história que começa a ser escrita com a gente”, destaca Esther.

Dúvidas podem ser obtidas com a Assistente de Recursos Humanos: esther.teixeira@masterhoteis.com.br

Serviço – Feirão de Vagas Master Hotéis:

Data: 29 de outubro de 2025

Horário: das 10h às 15h

Local: Master Grande Hotel – Sala de Eventos Larissa

Endereço: Rua Riachuelo, 1070 – Centro Histórico, Porto Alegre

Levar: currículo e documento com foto

Entrevistas no local