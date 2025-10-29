Master Hotéis realiza Feirão de Vagas de Empregos nesta quarta-feira em Porto Alegre

A Rede Master Hotéis promove, nesta quarta-feira (29), o Feirão de Vagas Master Hotéis, em Porto Alegre (RS), com o objetivo de ampliar seu quadro de colaboradores. O evento acontece das 10h às 15h, na Sala de Eventos Larissa do Master Grande Hotel (Rua Riachuelo, 1070 – Centro Histórico).
Durante o Feirão, os candidatos poderão entregar seus currículos e participar imediatamente da entrevista, em um processo seletivo. A ação faz parte da política de valorização de talentos e de geração de oportunidades da rede, que atualmente mantém operações em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas distribuídas em diversas áreas da hotelaria, incluindo posições estratégicas de atendimento, manutenção e serviços gerais.
Confira as oportunidades disponíveis:
Camareira: 25 vagas
Atendente de Alimentos e Bebidas: 10 vagas
Cozinheiro: 5 vagas
Oficial de Manutenção: 10 vagas
Assistente de Manutenção: 10 vagas
Auxiliar de Manutenção: 10 vagas
Serviços Gerais: 10 vagas
Auxiliar de Rouparia: 5 vagas
Atendente de Portaria e Recepção: 5 vagas
Recepcionista Madrugada: 5 vagas
Mensageiro: 5 vagas
Atendente de Alimentos e Bebidas: 10 vagas
Cozinheiro: 5 vagas
Oficial de Manutenção: 10 vagas
Assistente de Manutenção: 10 vagas
Auxiliar de Manutenção: 10 vagas
Serviços Gerais: 10 vagas
Auxiliar de Rouparia: 5 vagas
Atendente de Portaria e Recepção: 5 vagas
Recepcionista Madrugada: 5 vagas
Mensageiro: 5 vagas
Os interessados devem comparecer com currículo impresso e documento de identificação com foto.
Para a executiva de Recursos Humanos da rede, Esther Teixeira, o Feirão reforça o compromisso da Master com o desenvolvimento de pessoas, oportunizando chances concretas de carreira, e o fortalecimento do turismo local. “Queremos abrir portas para quem busca uma colocação e também atrair novos talentos que se identifiquem com o nosso propósito de hospitalidade. A hotelaria é feita de pessoas, e cada contratação representa uma história que começa a ser escrita com a gente”, destaca Esther.
Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Assistente de Recursos Humanos: esther.teixeira@masterhoteis.com.br
Serviço – Feirão de Vagas Master Hotéis:
Data: 29 de outubro de 2025
Horário: das 10h às 15h
Local: Master Grande Hotel – Sala de Eventos Larissa
Endereço: Rua Riachuelo, 1070 – Centro Histórico, Porto Alegre
Levar: currículo e documento com foto
Entrevistas no local
Horário: das 10h às 15h
Local: Master Grande Hotel – Sala de Eventos Larissa
Endereço: Rua Riachuelo, 1070 – Centro Histórico, Porto Alegre
Levar: currículo e documento com foto
Entrevistas no local