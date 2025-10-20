Fort Atacadista oferece mais de cem vagas de emprego no RS

A rede varejista Fort Atacadista está reforçando suas equipes no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 130 vagas disponíveis nas seis lojas gaúchas da rede de atacarejo. As oportunidades estão disponíveis em Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão. O Feirão de Empregos será realizado de 22 a 31 de outubro.

Para se candidatar, basta comparecer a uma das lojas localizadas nessas cidades com documento de identidade e currículo e procurar o Setor de Gente & Gestão. A seleção será realizada de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h e das 14h às 16h30. Além do salário, a rede oferece benefícios como plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino, suporte social e plano de carreira.