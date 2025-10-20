Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesTrabalho

Publicada em 20 de Outubro de 2025 às 13:42

Fort Atacadista oferece mais de cem vagas de emprego no RS

Seleção será realizada de 22 a 31 de outubro em todas as unidades do Estado

Seleção será realizada de 22 a 31 de outubro em todas as unidades do Estado

PEDRO MAIA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Jornal Cidades
A rede varejista Fort Atacadista está reforçando suas equipes no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 130 vagas disponíveis nas seis lojas gaúchas da rede de atacarejo. As oportunidades estão disponíveis em Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão. O Feirão de Empregos será realizado de 22 a 31 de outubro. 
A rede varejista Fort Atacadista está reforçando suas equipes no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 130 vagas disponíveis nas seis lojas gaúchas da rede de atacarejo. As oportunidades estão disponíveis em Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão. O Feirão de Empregos será realizado de 22 a 31 de outubro
Para se candidatar, basta comparecer a uma das lojas localizadas nessas cidades com documento de identidade e currículo e procurar o Setor de Gente & Gestão. A seleção será realizada de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h e das 14h às 16h30. Além do salário, a rede oferece benefícios como plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino, suporte social e plano de carreira.
 

Notícias relacionadas