Colégio Unificado da Ramiro Barcelos encerra atividades no fim do ano

A unidade do Colégio Unificado localizada na rua Ramiro Barcelos, Zona Norte de Porto Alegre, anunciou o encerramento das atividades no final do ano. A instituição, integrante do Grupo Raiz Educação, oferece turmas de ensino fundamental, ensino médio e cursos focados para preparação do vestibular. A movimentação ocorre almejando integrar o Unificado à rede do Colégio Americano Bilíngue. A transição planejada já havia sido apresentada às famílias dos estudantes, informa a assessoria.

Em nota, o Unificado ressalta que a transição de estudantes entre as unidades integra um planejamento institucional voltado ao fortalecimento pedagógico e organizacional, sem qualquer relação com instabilidade financeira. Em comunicado, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul (Sinpro-RS) afirma que as deliberações sobre o encerramento das atividades da unidade Ramiro foram conduzidas previamente entre as direções do sindicato e do grupo, e reforça que não houve situações envolvendo atrasos de pagamento.

Atualmente, 68% dos professores da unidade Ramiro também atuam na unidade Zona Sul, ambas pertencentes à rede Unificado. De acordo com a assessoria, há a possibilidade de funcionários serem realocados no mercado de trabalho, com o auxílio do Sinpro-RS.

O Grupo Raiz Educação reforça o compromisso com a responsabilidade financeira e a valorização dos profissionais, afirmando manter em dia todos os pagamentos e obrigações legais, em conformidade com a legislação vigente.